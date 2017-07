Sindicatos e empresas de transporte reúnense en Santiago para abordar a revisión salarial nos convenios

Sindicatos e empresas do transporte de viaxeiros por estrada reúnense este martes en Santiago para abordar a revisión salarial que demandan as centrais dentro da necesaria renovación dos convenios provinciais que rexen no sector.

Parada de autobús | Fonte: Europa Press

A cita, desde as 18,30 horas no despacho dun dos empresarios, prodúcese no marco da sétima xornada de folga na comunidade galega, con alto impacto nas línes regulares de autobús, a pesar dos servizos mínimos, fixados no 40%.

Ten lugar ademais despois de que UXT e CC.OO., por unha banda, asinasen un acordo sobre garantías sociolaborais coa Consellería de Infraestruturas este luns. A CIG desmarcouse por reticencias no relacionado coa posibilidade de que sexan as ETT as que contraten aos acompañantes no transporte escolar.

O documento, en concreto, estrutúrase en nove puntos que se desenvolven en catro aspectos fundamentais, segundo explicou CC.OO. nun comunicado de prensa.

En primeiro lugar, refírese a a garantía de mantemento do emprego mediante clásulas de subrogación obrigatorias que formarán parte dos pregos de licitación.

En segundo termo, apunta á garantía de mantemento de condicións: as empresas licitadoras das novas adxudicacións terán que respectar plenamente as condicións do persoal, explica.

Como terceiro punto, sinala á garantía de viabilidade económica de cumprimento dos requisitos laborais e un cuarto apartado é o relativo á resolución do contrato en caso de incumprimento por parte das novas adxudicatarias de calquera aspecto contido no acordo.

Ademais, unha comisión de seguimento terá pleno control das actividades necesarias para garantir a execución deste acordo, segundo indica Comisións.

A maiores, engade que se desenvolve como garantía a obrigatoriedade de uso de tacógrafos e a incorporación do persoal acompañante como parte "esencial" do servizo, "quedando adscritos para todos os efectos previstos no prego de licitación".

DISCREPANCIAS

Despois da subscrición deste texto, o luns sobre as 23,00 horas tras máis de cinco horas de reunión coa Xunta, os traballadores do sector celebraron asembleas nas principais estacións da cidade nas que quedaron patentes as discrepancias xeradas pola ruptura da unidade sindical.

Con todo, o paro para este mércores e indefinido a partir deste xoves mantéñense, a non ser que haxa novidades nas próximas horas, que pasarían por un achegamento coa patronal.