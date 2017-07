A dirección de recursos humanos de PSA Peugeot Citroën en Vigo apuntou que a folga convocada por CC.OO., CIG e CUT é "anómala", por tratarse dun sábado de traballo, "con carácter xeral, voluntario", e apuntou que pode "ser considerada ilícita ou abusiva".

Así o comunicou a través dunha nota interna divulgada leste mesmo martes, na que insiste en que debido a que non se trata dunha xornada de traballo ordinaria e obrigatoria, senón dirixida a persoas que ou "ben están en xornada de descanso de fin de semana, ou ben prestando actividade en xornada voluntaria", pode supor "unha alteración colectiva no traballo distinta á folga".

Neste marco, advertiu que a aqueles traballadores que o sábado teñan que cumprir xornada ordinaria obrigatoria --por ter quenda de fin de semana ou por saldo de bolsa de horas negativo-- e secunden a folga, "practicaránselles os descontos salariais que correspondan e non se cotizará á Seguridade Social por tal xornada".

Finalmente, a empresa lembra no comunicado que a folga debe ser compatible co dereito ao traballo e "en ningún caso deben tolerarse as coaccións que traten de condicionar a vontade individual dos que queren traballar". "Máxime neste caso, en que un gran número de persoas non están afectadas pola convocatoria", finaliza.

FOLGA O DÍA 15

Os sindicatos CC.OO., CIG e CUT convocaron a folga, que arrincará ás 6,00 horas do día 15 e terá unha duración de 24 horas, para esixir que a empresa tome medidas ante os problemas de sobrecarga de traballo nos traballadores polo repunte de produción.

Así, despois de que a dirección de factoría viguesa non accedese á petición de mediación dun AGA (acordo sobre solución extraxudicial de conflitos colectivos de traballo), os sindicatos ratificaron este luns que manteñen a mobilización porque están "fartos" de ser obrigados a "traballar baixa tensión, a desempeñar postos irrealizables e a realizar xornadas excesivas".