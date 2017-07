O tres sindicatos con representación na mesa de negociación do convenio do metal da provincia da Coruña lanzaron este martes un manifesto conxunto co que lembran aos profesionais do sector que "non hai outra batalla que valla máis a pena", a poucos días da quinta xornada de folga, este xoves.

Traballadores do metal volven saír á rúa | Fonte: Europa Press

"A reivindicación colectiva é a única maneira de negociar con forza e de ir alcanzando melloras para todo o sector. Hagámonos valer. Loitemos por un convenio digno para todos, para nós, para hoxe e para mañá. Non hai outra batalla que valla máis a pena, ningunha da que vaiamos obter máis rendemento", subliñan CIG, CC.OO. e UGT.

Respecto diso, e despois da reunión celebrada entre as centrais este luns en Santiago, lembran os distintos puntos da plataforma reivindicativa que presentaron á patronal.

Aspectos da negociación que, segundo advirten, "collidos por separado poden non parecer importantes, ou se cadra pode parecer que non son os problemas que afectan" á empresa en concreto en que desenvolve os seus traballos o profesional. "Pero o convenio colectivo é de todos e para todos os profesionais do metal, que hoxe estamos nunha empresa ou nun sector en concreto e mañá estaremos noutro", subliña o manifesto.

Así, aluden ao "claro carácter de recuperación de dereitos" da súa demanda, co obxecto tamén de "reforzar aquelas posicións ou situacións que durante estes anos pasados reveláronse como especialmente fráxiles, e que foron obxecto de abusos por parte das empresas".

AS DEMANDAS

En primeiro lugar, refírense ao incremento salarial "na vía da recuperación do poder adquisitivo perdido durante os anos da crise", cun sistema de revisión anual "que garanta que a inflación non se coma os salarios", así como unha repartición da riqueza "máis aproximado aos estándares da contorna" da Unión Europea.

En segundo termo apuntan á esixencia dun complemento salarial para os traballadores desprazados, "que sirva para evitar a moi estendida práctica do 'pacto por horas' que os traballadores ven no deber de aceptar cando pactan as súas condicións individualmente co seu xefe". Tamén o demandan para os traballadores que se atopan en situación de retén ou garda e que están dispoñibles telefonicamente.

Reclaman, igualmente, a limitación das ETT "eliminando a posibilidade recollida en convenio de que presten servizos en 'períodos punta". Isto serve, ao seu xuízo, "de porta de entrada para unha fraude masiva neste tipo de contratación".

Chaman a "garantir o emprego e as condicións dos traballadores de contrátalas de mantemento a través da subrogación, igual que teñen no convenio da limpeza, da seguridade persoal, e outros moitos convenios provinciais do metal". "O mesmo dereito que pactaron os estibadores e que tamén está na oferta que a Xunta presentou para solucionar o conflito do transporte", inciden.

Expoñen tamén que os representantes dos traballadores teñan "a última palabra no que se refire a as mutuas". "Ou pode ser doutra maneira? Ou somos animais de compañía que os donos 'amorosamente' levan ao que eles consideran o mellor veterinario? Algo teremos nós que dicir a este respecto!", exclaman os sindicatos a través do manifesto.

Do mesmo xeito, queren regular os salarios da industria auxiliar de Navantia na ría de Ferrol, "un colectivo que pode chegar ás 2.500 persoas, marcado polas duras condicións de traballo, polos elevados índices de eventualidade e polos longos períodos que cíclicamente pasan no paro".

Por último, aspiran a que se actualicen uns permisos e licenzas retribuídos "conforme aos criterios da lei de conciliación familiar".