Á venda as entradas do 'pre-Sinsal', principal novidade este ano do festival con cartel secreto de San Simón

As entradas para o 'pre-Sinsal', principal novidade este ano do festival con cartel secreto que se celebra cada mes de xullo na Illa de San Simón, saíron á venda este martes.

Illa de San Simón | Fonte: Europa Press

A modo de versión reducida, con dous concertos, inauguración de valados artísticos e encontro profesional, o 'pre-Sinsal' dará o pistoletazo de saída ao evento o vindeiro xoves 20.

O Sinsal Son Estrella Galicia afronta esta edición o primeiro ano de 'sold out' absoluto o tres días (21, 22 e 23 de xullo) desde dous meses antes dá a súa celebración.

A organización destaca "o enorme interese do público" polo festival, que se multiplicou nos últimos anos. En 2017, o seu programa amplíase ao xoves, de maneira reducida, con enfoque profesional pero tamén aberto ao público nunha cantidade limitada.

Con saída única desde o porto de Meirande (Redondela), auguran os organizadores que será "un día especial" no que inaugurar as intervencións artísticas nos valados dos escenarios do festival e ver dous concertos secretos. As entradas están á venda en 'Ticketea'.

Para 200 persoas máximo, esta xornada estará dirixida especialmente ao público local e haberá convidados profesionais de dentro e fóra de Galicia.

Está prevista a inauguración do proxecto dun grupo de artistas vinculadas á Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo e a Esdemga, mediante o cal cinco persoas intervirán nos valados que separan o escenario do público.

Teresa Búa, Miriam Cartagena, Claudia González, Yolanda Ríos Coello e Lara Santos Fariña serán as artistas encargadas de transformar estes elementos de seguridade en pezas de arte con motivos de mar, natureza e música.

As súas propostas transformarán o tres escenarios principais: Escenario San Simón-Son Estrella, Escenario San Antón-New Balance e Escenario Buxos.

A saída do barco o xoves 20 terá lugar desde o porto de Meirande ás 18,45 horas e o programa inclúe unha visita guiada polas instalacións artísticas, dous concertos secretos (20,15 e 21,15 horas) e un encontro profesional, desde as 19,00 horas.

Baixo o título 'Buscando ou festival ideal' e ao redor da idea da sustentabilidade como eixo temático, o encontro estará moderado por Gerardo Cartón, autor de publicacións como 'O manual do perfecto festivalero'. O retorno a Meirande será ás 22,15 horas.