Oficialistas e críticos de En Marea difiren no status político de Galicia e a súa relación co Estado

Oficialistas e críticos de En Marea plasmaron nos textos que se debaterán no plenario do próximo sábado as súas diferenzas no relativo ao status político de Galicia e á súa relación co Estado no marco do financiamento autonómico.

En concreto, o sector que capitanea o portavoz, Luís Villares, sinala que o modelo actual está "directamente vinculado" co deseño do Estado e avoga por un sistema "de natureza federal ou confederal que naza dun acordo en pé de igualdade entre as comunidades autónomas e o Goberno central".

En cambio, os agrupados baixo o epígrafe 'Recuperar En Marea' recoñecen a Galicia como "nación" e descartan "reformar" o sistema, partidarios de "rompelo" para "romper coa subordinación" existente e avanzar polo camiño da "plena soberanía fiscal".

VISIÓN FEDERAL

Tamén o sector 'oficial' aposta por "cambiar o modelo" e reclama outro que asegure a "suficiencia" de recursos para manter os servizos públicos, a "soberanía fiscal", a "cohesión territorial" e a "solidariedade" en "un marco compartido de corresponsabilidade".

É por iso que, entre outras propostas relativas a "combater a desfiscalización" da riqueza e a "cambiar" o procedemento de estimación dos ingresos e os anticipos a conta do Estado, expón desenvolver "unha axencia tributaria consorciada" entre o ente autonómico e o central.

Trátase, por tanto, de "xestionar de forma conxunta" impostos propios e cedidos, a fin de lograr "máis eficacia recadatoria" por unha banda e de asegurar "a capacidade real da Xunta para participar na xestión tributaria en pé de igualdade co Estado".

VISIÓN NACIONALISTA

Do outro lado, someterase á consideración do plenario unha emenda que rexeita a idea de que "o actual modelo de financiamento é o mellor dos mundos posibles".

"As forzas do réxime defenden (...) o mito da Galicia subsidiada, o da dependencia, baseadas nunhas balanzas fiscais que demostran os efectos da subordinación de Galicia ás políticas centralistas e os perversos efectos territoriais do actual sistema", sosteñen os críticos no seu texto.

Ademais, censuran "os discursos que contrapoñen a soberanía das nacións para xestionar os seus recursos coa solidariedade", pois "están a defender un modelo insolidario" que "subordina" a Galicia fronte a intereses "oligárquicos e centralistas".

Fronte a iso, propoñen un sistema de financiamento que contemple "unha maior soberanía fiscal de Galicia" e "unha maior capacidade de financiamento", mentres aspiran a que a repartición de fondos fágase dun modo "redistributivo e xusto" a fin de combater as "crecentes" desigualdades sociais.

O seu modelo baséase en "a plena soberanía de Galicia", aínda que prevé o deseño de "mecanismos de solidariedade" a través da "relación entre iguais das nacións do Estado" mentres este "subsista".