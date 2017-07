(AV)Termina sen acordo a reunión sindicatos-empresas de transporte, que seguirán coa negociación a nivel provincial

A reunión entre sindicatos e empresas do transporte de viaxeiros por estrada concluíu sen acordo, de modo que ambas as partes seguirán coa negociación centrada no ámbito provincial.

Huelga de autobuses en A Coruña | Fonte: Europa Press

O encontro empezou ás 18,30 horas e terminou sobre as 20,00 horas. Segundo o representante da federación Transgacar, Carlos García Cumprido, na cita constatouse que "non é posible chegar a un acordo con carácter xeral para Galicia".

Por iso é polo que a patronal expuxese "que a negociación se realice en cada unha do catro provincias", posto que as circunstancias son "moi heteroxéneas" en cada unha delas en función do impacto económico do plan de reordenación do mapa de autobuses da Xunta.

