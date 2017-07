(AMP)Sen acordo na reunión entre sindicatos e empresas de transporte, que propoñen negociar a nivel provincial

A reunión entre sindicatos e empresas do transporte de viaxeiros por estrada concluíu sen acordo e a patronal propuxo seguir coa negociación centrada no ámbito provincial.

Folga de autobuses na Coruña | Fonte: Europa Press

O encontro empezou ás 18,30 horas e terminou sobre as 20,00 horas. Segundo o representante de Transgacar, Carlos García Cumplido, na cita constatouse que "non é posible chegar a un acordo con carácter xeral para Galicia".

Por iso é polo que as federacións (xunto a Transgacar tamén están Anetra, Fegabús e Fegatravi) expuxesen "que a negociación se realice en cada unha do catro provincias", posto que alegan que as circunstancias son "moi heteroxéneas" en cada unha delas en función do impacto económico do plan de reordenación do mapa de autobuses da Xunta.

Con todo, os sindicatos recibiron esta proposta como "unha burla", sobre todo despois de que propoñan aceptar "cero" en canto ás súas demandas. "Só din que todo é culpa do plan", criticou o portavoz de CC.OO., Marcos Pérez, en declaracións a Europa Press.

Así as cousas, a folga de autobuses convocada para este mércores mantense --será a oitava xornada en Galicia cun alto nivel de parálise deste servizo-- e desde o xoves está previsto que os paros sexan indefinidos, todos os días da semana.

"CANTO ANTES AS MESAS PROVINCIAIS"

En declaracións a Europa Press ao termo do encontro, Cumplido indicou que os empresarios solicitaron aos representantes dos traballadores que "canto antes se convoquen as mesas provinciais" para "renovar o traballo". De feito, confiou en que sexa posible verse de novo esta mesma semana.

Explicou que as súas reticencias respecto das esixencias de revisión salarial dos profesionais derívanse de que "a Xunta non revisou as tarifas de uso xeral nin o IPC do transporte escolar", de acordo coa patronal sen actualizar desde 2013.

Con todo, en representación de Comisións, Pérez apuntou que "non se pode enganar" e mostrouse remiso a sentar nas mesas provinciais, despois desta "burla".

Engadiu un chamamento á unidade sindical e reflexionou sobre que supón que este mércores a reacción dos traballadores será "mala". E é que ás 9,00 horas volverán darse asembleas nas principais estacións de bus da comunidade.

"ESTUDAR A DOCUMENTACIÓN DA XUNTA"

Por outra banda, Carlos García Cumplido lembrou que o diálogo coa Consellería de Infraestrutura deuse "por resolto" o pasado xoves.

Con todo, pola súa banda, sinalou que "o primeiro" que farán as empresas é "tratar de estudar a documentación que publicaron hoxe --por este martes-- a ver se recolle algunha das cousas que dixeron que ían facer, ou se simplemente é un documento similar ao de maio". "A partir de aí, diremos", avanzou.