A crise do sector de autobuses céntrase agora na negociación colectiva entre sindicatos e patronal, despois dos avances rexistrados nos últimos días entre os representantes dos traballadores e a Xunta polo plan de reordenación do mapa de liñas, e a pesar da falta de diálogo a día de hoxe entre a Consellería de Infraestruturas e o tres federacións máis belixerantes na súa oposición ao documento.

Así as cousas, este mércores Galicia afronta a súa oitava xornada de folga --empezou o día 20 de xuño-- e a que será a véspera dun paro indefinido, se non o impide algún avance nas próximas horas, que entre centrais e empresarios está afastado.

E é que a reunión entre UXT, CC.OO. e CIG e representantes das compañías este martes en Santiago saldouse sen acordo, e coa proposta da patronal de levar a negociación ás mesas provinciais.

Os convenios teñen carácter provincial, e as federacións alegan que as circunstancias son moi heteroxéneas entre Pontevedra, A Coruña, Ourense e Santiago. Con todo, os sindicatos esixían partir dun achegamento ou aceptación por parte das empresas das súas demandas a nivel galego, que se centran, fundamentalmente, na revisión salarial dos profesionais.

Neste escenario, a consellería chegou este luns a un acordo de garantías sociolaborais con UGT e CC.OO. --a central nacionalista desmarcouse e este punto provocou discrepancias nas asembleas desenvolvidas á primeira hora do día--.

Xa o martes, a titular do departamento, Ethel Vázquez, anunciou a publicación en internet dos 41 contratos correspondentes á primeira fase do plan --relativas a unhas 570 liñas ás que renunciaron as compañías--. Este martes, a licitación será recollida polo Diario Oficial de Galicia (DOG).

O inicio do procedemento de contratación destas novas concesións para o transporte de viaxeiros por estrada foi autorizado xa o pasado xoves polo Consello.

CONFLITO

O conflito se retrotrae a marzo de 2016, cando o Tribunal Supremo anulou a prórroga das concesións de autobuses de liña regular que o Goberno galego impulsou en 2009.

Agora que debe volver adxudicar a maior parte das concesións, a Administración autonómica pretende tamén reestruturar boa parte das liñas, cunha integración do transporte escolar no regular en zonas do rural onde o servizo é deficitario.

Este é o punto que inicialmente motivou os principais receos por parte do sector, que temía unha perda de postos de traballo e do negocio cos plans da Xunta. O primeiro dos medos é o que motivou a cláusula de subrogación e o documento de garantías sociais acordados entre o Goberno galego e as centrais.