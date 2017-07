Albert Sàbat, temón do Obra

Aposta decidida do Obradoiro por Albert Sàbat, chamado a ser o base titular do equipo de Moncho Fernández a vindeira campaña. O Joventut renunciou a igualar, co dereito de tanteo, a oferta compostelá e Sàbat, de 1,80 e 31 anos, convértese na terceira fichaxe obradoirista para a tempada 2017-18 tralo letón Martins Laksa e o escolta David Navarro.

Albert Sàbat, aposta do Obradoiro para o posto de base. | Fonte: ACBPhoto

Tras unha longa traxectoria nas categorías LEB (pasou polo Gestibérica Vigo de LEB 2 no 2007), Albert Sàbat (Llagostera, 23 de agosto de 1985) deu o salto á ACB da man do Joventut. En Badalona disputou as dúas últimas campañas, mellorando as súas prestacións no último curso, no que promediou 9,8 puntos (45% en T2, 44% en T3 e 92% en tiros libres), 3,3 asistencias e 9,6 de valoración en 31 partidos.

Con Albert Sàbat, e trala renovación de Pepe Pozas, o Obradoiro conta xa con nove xogadores no plantel: os bases Sàbat e Pozas; os aleiros Alberto Corbacho, Martins Laksa, Eimantas Bendzius e David Navarro; e os interiores Nacho Llovet, Adam Pechacek e Artem Pustovyi.



No anuncio da fichaxe de David Navarro, o director xeral de Monbus Obradoiro, José Luis Mateo, anunciou que o equipo compostelán apostaría na vindeira campaña por ter no plantel tan só dous bases (Sàbat e Pozas), coa experiencia de David Navarro para axudar na dirección de xogo.