Galicia muda de rivais

Adeus a asturianos, Racing de Santander e aos navarros. Os sete equipos galegos do grupo I da Segunda B mudan de rivais e enfrontaranse a sete equipos madrileños e seis casteláns, dous deles casteláns-manchegos. A Comisión Mixta da Federación Española de Fútbol decidiu este martes a nova composición dos grupos da Segunda División B, e falta tan só a ratificación o vindeiro día 20 na Asemblea da RFEF, un trámite xa que non adoitan facerse trocos na proposta da comisión.

Derbi entre Pontevedra e Coruxo en Pasarón, que se repetirá este ano. | Fonte: pontevedraviva.com

Deste xeito, Pontevedra, Celta B, Rácing de Ferrol, Coruxo, Fabril, Rápido de Bouzas e Cerceda enfrontaranse a Castilla, Atlético de Madrid B, Navalcarnero, Fuenlabrada, Unión Adarve (Barrio do Pilar, ao norte da capital), Rayo Majadahonda e San Sebastián de los Reyes de Madrid; Guijuelo, Gimnástica Segoviana, Valladolid B e Ponferradina de Castela e León; e aos manchegos Toledo e Talavera.

Tan só repiten sete equipos no Grupo I da pasada campaña: os galegos Pontevedra, Celta B, Racing e Coruxo (ascenderon Fabril, Rápido e Cerceda) e Guijuelo, Ponferradina e Valladolid B de Castela e León.

Os equipos casteláns do Mirandés, descendido de Segunda División, e o Burgos de Patxi Salinas sepáranse do resto de equipos da súa comunidade e estarán no Grupo II con vascos e navarros.

Ademáis, a comisión mixta da RFEF aprobou ampliar de oito a dez as fichas de xogadores profesionais nos equipos de Segunda B, unha proposta que recibirá alegacións por parte dos equipos galegos para tentar alomenos que non se aprobe xa para a vindeira campaña.