O detido en Galicia no operativo contra a pornografía infantil compartía o contido difundido por WhatsApp

O detido en Galicia no marco do operativo pola distribución de pornografía infantil a través de WhatsApp con 50 arrestos en 15 países, once deles en España, dedicábase a compartir o contido.

Así o confirmaron a Europa Press fontes policiais, que concretaron que o arresto na Comunidade galega levouse a cabo na provincia de Pontevedra.

En concreto, axentes da Policía Nacional dirixiron unha operación internacional na que foron detidas 50 persoas en 15 países por distribuír pornografía infantil a través de grupos de WhatsApp. Dos detidos, once realizáronse en España, entre os que se atopaba un multirreincidente, veciño de Tarragona, e un menor de idade sevillano que administraba un dos grupos da rede social.

As investigacións, que contaron co apoio da Secretaría Executiva de Ameripol e de Interpol, iniciáronse cando os ciberagentes españois acharon na denominada 'Darknet', unha ligazón á aplicación de telefonía Whatsapp, que lles conduciu ata un chat no que pedófilos de varios países de fala hispana intercambiaban pornografía infantil.

A partir deste achado, fixéronse novas indagacións para localizar os diferentes grupos análogos creados polos participantes do chat detectado inicialmente, dando como resultado unha investigación que implicou a 24 países con máis de cen persoas investigadas.

A parte desenvolvida en España deste operativo a escala mundial culminou coa detención 11 persoas: unha na Comunidade de Madrid, tres en Cataluña, tres en Andalucía, unha en Castela A Mancha, unha en Galicia, unha na Comunidade Valenciana e unha en Canarias.

Tamén se practicaron rexistros nos domicilios dos investigados, nos que os axentes se incautaron de 10 computadores, 18 discos duros, un dispositivo multimedia, 79 teléfonos móbiles, dous tablets e máis dun centenar de diferentes soportes para almacenar o contido pedófilo.

Na análise do material intervido detectáronse arquivos de pornografía infantil descoñecidos ata agora para os investigadores, sobre os que se está traballando para identificar aos abusadores e ás súas vítimas.

En Tarragona detívose a un multirreincidente, detido anteriormente en tres ocasiones, dous por distribución de pornografía infantil e outra por abusos sexuais a un maior de idade. Pola súa banda en Sevilla arrestouse a un menor de idade, que era un dos administradores do grupo de WhastApp que orixinou a investigación.

Nun dos casos os axentes tiveron que utilizar ferramentas forenses para recuperar os arquivos pedófilos, debido a que outro dos investigados realizaba borrados de seguridade periódicos dos seus terminais informáticos.

INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

A investigación internacional coordinouse desde España e na operación participaron tamén axentes da Policía Nacional española destinados nalgúns países de Hispanoamérica, que participaron directamente nalgúns dos rexistros domiciliarios levados a cabo en Bolivia e Colombia.

Noutros países foron arrestadas 39 persoas, sete delas en Colombia, sete en Bolivia, tres en Brasil, catro en Chile, tres en Costa Rica, dúas en República Dominicana, dúas en Guatemala, unha en Italia, dúas en México, unha en Nicaragua, unha en Panamá, dúas en Paraguai, dúas en Uruguai e dúas en Venezuela.

En Uruguai uno dos detidos, de 47 anos de idade, recoñeceu abusar das súas dúas fillas de 6 e 15 anos, gravándoos e compartíndoos posteriormente con outros pedófilos a través de WhatsApp e Twitter.

En Panamá, outro dos detidos contactaba con nenas, facéndose pasar el mesmo por menor, conseguindo que as vítimas lle pasasen fotografías de carácter íntimo, para posteriormente coaccionarlas coa súa distribución, logrando que seguisen enviando máis arquivos obscenos. Ata o momento identificouse a tres vítimas de pouca idade.

En México foi necesario que uno dos rexistros realizásese durante a noite, dado que o investigado residía nunha zona cunha elevada presenza da criminalidade organizada. Nun dispositivo "lóstrego" o detido foi arrestado, sendo atopados no seu domicilio un elevadísimo número de arquivos de abusos sexuais a menores de moi curta idade.

Pola súa banda os detidos en Bolivia habíanse concertado para obter un lucro económico dos arquivos de carácter pedófilo, vendendo o material ilegal recibido a outros usuarios bolivianos, tamén a través de WhatsApp, previo pago mediante recargas ao teléfono móbil dos vendedores.

Algúns dos detidos por distribuír pornografía infantil alegaron nas súas declaracións que o seu obxectivo ao descargar e distribuír material de abuso a menores, era infiltrarse en redes pedófilas co fin de descubrir aos seus membros.