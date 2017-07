O menor atropelado cando circulaba en bicicleta en Tui (Pontevedra) non respectou un Stop e ía sen casco

O menor atropelado na noite do martes cando circulaba en bicicleta no termo municipal de Tui (Pontevedra) non respectou unha sinal de Stop tras o que foi arroiado por un coche.

Segundo informaron a Europa Press fontes da Guardia Civil, o menor, que ten 17 anos, circulaba en bicicleta sen usar casco e non respectou un sinal de Stop cando foi arroiado por un vehículo que circulaba pola vía preferente.

Os feitos tiveron lugar en Sobredo, na parroquia de Guillarei. O 112 Galicia tivo coñecemento do sinistro ás 21,00 horas do martes a través dun aviso de Urxencias Sanitarias.

Polo seu lado, por parte da central de emerxencias do 112 Galicia alertouse aos Bombeiros de Baixo Miño e á Guardia Civil de Tráfico.