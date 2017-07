A compravenda de vivendas cae en Galicia en maio un 2,6%, fronte ao incremento da media

A compravenda de vivendas descendeu un 2,6% en maio en Galicia en relación co mesmo mes de 2016, ata sumar 1.149 operacións, de acordo cos datos que publica este mércores o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Interior dunha vivenda | Fonte: Europa Press

Desta maneira, e fronte ao incremento do 23% da media do conxunto estatal, a comunidade galega foi a única xunto a Murcia e A Rioxa en experimentar diminución o quinto mes do ano.

O total de leiras transmitidas inscritas nos rexistros, na comunidade galega, subiu un 2,7% ese mes en taxa anual, ata alcanzar as 6.765 transmisións.

Foron, en concreto, 1.842 rústicas transmitidas (506 compravendas, 14 doazóns, 34 permutas, 823 herdanzas e 465 operacións doutro tipo) e 4.923 urbanas. Destas últimas, 2.215 transmitíronse por compravenda, 37 mediante doazón, 12 por permuta, 1.011 a través de herdanza e 1.648 mediante outra clase de operación.

En global foron 2.692 vivendas transmitidas, as 1.149 mediante compravenda, pero tamén 23 por doazón, catro a través de permuta, 668 herdanzas e 848 a través doutro tipo de operacións.

En canto ás 1.149 compravendas, 1.098 eran vivendas libres fronte a 51 protexidas e 263 foron vivenda nova fronte a 886 de segunda man.

DATOS ESTATAIS

No conxunto estatal, a compravenda de vivendas disparouse un 23% o pasado mes de maio en relación ao mesmo mes de 2016, ata sumar 44.782 operacións, a súa cifra máis alta desde febreiro de 2011.

Co avance interanual de maio, a compravenda de vivendas volve a terreo positivo despois de que en abril baixase algo máis dun 8%, pondo fin a catorce meses consecutivos de subidas interanuais.

As transaccións sobre vivendas usadas aumentaron un 25,4% en maio en relación ao mesmo mes de 2016, ata totalizar 37.049, mentres que a compravenda de vivendas novas avanzou un 12,6% en taxa interanual, ata 7.733 transaccións.

O 90,8% das vivendas transmitidas por compravenda no quinto mes do ano foron vivendas libres e o 9,2%, protexidas. A compravenda de vivendas libres incrementouse un 25% en maio en taxa interanual, ata sumar 40.671 transaccións, en tanto que as operacións sobre vivendas protexidas subiron un 6%, con 4.111 transaccións.

En termos mensuais (maio sobre abril), a compravenda de vivendas disparouse un 39%, o seu maior crecemento neste mes polo menos desde 2013.

ANDALUCÍA LIDERA A COMPRAVENDA DE VIVENDAS

O pasado mes de maio o maior número de compravendas de vivendas por cada 100.000 habitantes deuse en Baleares (214), Comunidade Valenciana (175) e Andalucía (132).

Andalucía foi a rexión que máis operacións sobre vivendas realizou no quinto mes do ano, con 8.685 compravendas, seguida de Comunidade Valenciana (6.853) e Madrid (6.199).

As comunidades que realizaron un menor número de compravendas de vivendas foron A Rioxa (265), Navarra (468) e Cantabria (504).

As comunidades que presentaron as maiores taxas de variación anual positivas do número de compravendas de vivendas en maio foron Castela-A Mancha (+39,4%), Baleares (+36,7%) e Asturias (+36,2%).

Pola súa banda, A Rioxa (-30,3%), Murcia (-12,9%) e Galicia (-2,6%) rexistraron os únicos descensos.

O TOTAL DE LEIRAS TRANSMITIDAS SOBE UN 10,1%

Sumando as leiras rústicas e as urbanas (vivendas e outros inmobles de natureza urbana), as leiras transmitidas o pasado mes de maio alcanzaron as 166.093, cifra un 10,1% superior á do mesmo mes de 2016.

Por compravenda transmitíronse un 19,3% máis de leiras que en maio de 2016, mentres as transmisións por doazón subiron un 0,9%, as operacións por permuta retrocederon un 15,7% e as transmitidas por herdanza avanzaron un 6,9%.

Segundo os datos do INE, o número de compravendas de leiras rústicas aumentou un 8,1% en maio pasado, ata un total de 12.793 operacións, mentres que as compravendas de leiras urbanas incrementáronse un 21,5%, ata 76.381 operacións.

En maio, o maior número de compravendas de leiras transmitidas por cada 100.000 habitantes deuse en Aragón (699), A Rioxa (686) e Castela e León (627).