Acepta unha condena de 6 anos e 5 meses de cárcere un mozo vigués que tentou matar a un home e atentou contra un policía

O veciño de Vigo Javier S.I., de 21 anos, foi condenado, por conformidade, como autor dos delitos de tentativa de homicidio e atentado, despois de que en agosto de 2016 tentase matar a un home e ameazase e lesionase a un axente da Policía Local.

Xuízo por homicidio en Vigo. | Fonte: Europa Press

A vista por estes feitos tivo lugar este mércores na Sección Quinta de Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, onde o acusado se mostrou conforme cos feitos e coas penas solicitadas pola Fiscalía.

Tras iso, o Tribunal ditou sentenza 'in voce' e condenou ao mozo a 5 anos e 11 meses de prisión por un delito de homicidio en grao de tentativa e a outros 6 meses por atentado contra axente da autoridade. Ademais, prohibíuselle achegarse á vítima ou comunicarse con ela durante un período de 10 anos.

Finalmente, impúxoselle facer fronte ao pago das costas e indemnizar con 23.967 euros á vítima e con 2.240 euros ao axente lesionado. A continuación, a sentenza foi declarada firme ao renunciar todas as partes a recorrer.

Esta pena supón unha redución respecto da que previamente solicitaba a Fiscalía, de 7 anos e medio de cárcere por tentativa de homicidio, e outros 4 anos por atentado. No entanto, mantén a indemnización ao axente e incrementa a da vítima, que inicialmente era de 4.180 euros máis os gastos médicos, farmacéuticos e de transporte ocasionados.

Os FEITOS

Os feitos ocorreron na madrugada do 2 de agosto de 2016, cando o acusado, xunto co seu irmán, atopábase chegando ao seu domicilio. Nun banco fronte ao portal sentara un home, Francisco G.T., de 49 anos, ao que, por razóns que se descoñecen, o mozo achegouse e comezou a agredir, propinándolle patadas e puñadas.

O irmán do acusado, con axuda da súa parella, que baixou da vivenda ao decatarse do que estaba a suceder, lograron facer que Javier S.I. cejara na súa actitude e metéronse o tres no edificio. No entanto, pouco despois, cando Francisco G.T. estaba a relatar aos axentes a agresión, o mozo saíu súbitamente do portal.

Así, á vez que lle chamaba "mentireiro", asestou cun coitelo de cociña varias coiteladas ao home en pescozo, brazos e costado, co que lle seccionó a arteria carótida e a vea yugular. Os axentes lograron reducir ao mozo, quen opuxo unha forte resistencia, e que chegou a increpar e ameazar aos policías e a vítima: "Eu matábao, se puidese tamén vos mataba a vós".

Como consecuencia do ataque, Francisco G.T. resultou ferido grave e tivo que ser intervido quirúgicamente de urxencia. Como secuelas, quedaron ata 7 cicatrices no brazo, no costado, na nádega, no pescozo e nun nocello. Pola súa banda, un dos axentes que interveu na detención sufriu unha rotura fibrilar nun xemelgo debido á gran resistencia do mozo.