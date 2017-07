O Concello de Dodro pide que se volvan plantar eucaliptos nun castro que acaba de ser posto en valor

O pasado 4 de xullo o concello de Dodro abríulle un “expediente de reposición da legalidade urbanística” á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común “Cruz do Avelán” que, en colaboración coa Asociación de Veciños de San Xoán de Laíño e a Asociación Cultural Unidade Veciñal de Dodro, puxeron en valor o castro de Bexo limpando a súa croa de todos os eucaliptos, especies invasoras e toxo que o cubría.

Vistas do Ulla desde o castro de Bexo | Fonte: XS

É a primeira vez que un concello abre un expediente urbanístico deste tipo a un proxecto social de limpeza dun castro, xa que este tipo de procedementos soen estar reservados a bens inmobles dos concellos, pero non a monumentos arqueolóxicos en ruínas que están no medio dun monte. E cales son os argumentos do concello para abrir este insólito expediente?. Máis na web colaboradora Historia de Galicia.