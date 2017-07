Os aeroportos galegos gañan case 170.000 pasaxeiros na primeira metade do ano

O tres aeroportos galegos rexistraron aumentos na súa cifra de pasaxeiros na primeira metade do ano e gañaron en conxunto case 170.000 viaxeiros con respecto ao primeiros seis meses do ano anterior, ata superar os 2,2 millóns.

Aeroporto De Santiago de Compostela | Fonte: Europa Press

Segundo recollen as estatísticas de Aena feitas públicas este mércores, o tres aeródromos galegos rexistraron ata xuño 2.267.341 pasaxeiros, o que supón 168.030 máis que no mesmo período de 2016, unha alza do 8%.

Por aeroportos, o que máis creceu foi o de Vigo, un 9,9%, ata os 484.225 usuarios; seguido da Coruña, no que os pasaxeiros creceron un 9,2%, ata os 545.122. O aeroporto compostelán de Lavacolla rexistrou 1.237.994 viaxeiros ata xuño, un 6,8% máis que o ano anterior.

En canto ás operacións, na Coruña creceron un 10,8%, ata as 7.972, mentres que en Vigo aumentaron un 9,2%, ata 5.696. Santiago operou no primeiros seis meses 10.269 voos, un 1% máis que hai un ano.

Finalmente, o aeroporto de Lavacolla foi o que moveu máis cantidade de carga, 1.200 toneladas, un 14,9% máis. En contraposición, Vigo, con 246 toneladas, e A Coruña, con algo máis de 80, rexistraron descensos do 7,1% e do 14,1%, respectivamente.

CRECEMENTO EN XUÑO

Tamén o mes de xuño foi positivo para os aeroportos galegos que, no seu conxunto, rexistraron case 40.000 pasaxeiros máis que hai un ano, ata os 452.927 (un 9,6% máis).

En concreto, o aeroporto de Vigo experimentou un crecemento do 14,6% en relación a xuño de 2016, ata os 102.087 pasaxeiros; mentres que Santiago aumentou un 9,2%, ata os 245.935; e A Coruña situouse nos 104.905, un 6,1% máis.

En relación aos voos operados, Santiago rexistrou 1.975 (un 4,7% máis), A Coruña 1.401 (un 3,2% máis) e Vigo, cun crecemento do 11,3%, alcanzou os 1.133. A carga transportada en Lavacolla aumentou un 35,2% e na Coruña un 1,4%, mentres que en Vigo a alza foi do 71,9%.