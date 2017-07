Feridas catro persoas nunha colisión en Santiago e unha muller tras saírse da vía e chocar cun poste en Tomiño

Un accidente entre dous coches rexistrado na mañá deste mércores en Santiago de Compostela saldouse con catro persoas feridas, entre elas un menor, mentres que unha muller resultou lesionada tras saírse da vía o seu vehículo e chocar cun poste en Tomiño (Pontevedra).

O primeiro sinistro produciuse no polígono de Costa Vella sobre as 9,10 horas deste mércores, segundo informou o 112 Galicia, que recibiu unha alerta de Urxencias Sanitarias.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou aos Bombeiros de Santiago, a Protección Civil e á Policía Local. O accidente ocasionou danos nun farol da iluminación pública.

Por outra banda, unha muller resultou ferida de carácter leve este mércores en Tomiño tras sufrir un accidente de tráfico ao envorcar o seu vehículo despois de saírse da vía e chocar contra un poste da luz.

Este sinistro ocorreu na contorna do centro de saúde da localidade, no barrio da Rocha. O 112 Galicia tivo coñecemento dos feitos ás 11,10 horas a través dun aviso do 061. Pola súa banda, a central de emerxencias alertou aos Bombeiros do Baixo Miño, a Protección Civil e á Policía Local.

Segundo indicóuselle ao 112, o poste afectado quedou suxeito unicamente polos cables, con risco de caer á vía. Ante esta situación, a central do 112 alertou á compañía responsable da subministración, para liquidar a situación canto antes.

SINISTRO EN VIGO

Mentres, en Vigo unha muller resultou ferida despois de que a moto na que circulaba sufrise unha colisión contra un coche. Este sinistro rexistrouse na Gran Vía, á altura do número 158.

Os efectivos sanitarios informaron os feitos ao 112 Galicia ás 11,25 horas deste mércores, tras o que a central de emerxencias avisou aos Bombeiros de Vigo, a Protección Civil e á Policía Local.