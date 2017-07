Centos de galegos lembraron este mércores en diversas concentracións celebradas en varias localidades de Galicia ao concelleiro Miguel Ángel Blanco asasinado por ETA hai 20 anos, nas cales se defendeu o "compromiso da liberdade" e destacouse a resposta cidadá fronte ao terrorismo.

Concentración en Vigo no aniversario da morte de Miguel Ángel Blanco. | Fonte: Europa Press

En Vigo, unhas 200 persoas concentráronse na rúa do Príncipe, ante o Museo Marco, en resposta á convocatoria do alcalde e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, e tras unha pancarta na que podía lerse 'En recordo de Miguel Ángel Blanco' xunto ao 'logo' do Concello de Vigo.

Antes de gardar tres minutos de silencio, o rexedor olívico leu unha declaración institucional na que rememorou o asasinato do que era concelleiro do PP en Ermua hai 20 anos. Segundo sinalou Caballero, Miguel Ángel Blanco foi "demócrata e valeroso" e o exercicio da política municipal para mellorar a vida dos seus veciños "custoulle a vida".

Caballero expresou a repulsa da sociedade polo secuestro e execución do novo concelleiro, "asasinado coa crueldade da barbarie", e lembrou que os cidadáns saíron entón na rúa para alzar a súa voz de forma "forte e unánime" con "o berro da liberdade, da democracia e da paz".

Así mesmo, xunto ao recordo de Miguel Ángel Blanco, o alcalde olívico tivo tamén palabras de recoñecemento para o resto de vítimas "do terror e a covardía dos asasinos de ETA": policías, gardas civís, militantes de partidos políticos e outros cidadáns anónimos.

Caballero subliñou que a sociedade española e a democracia acabaron por "derrotar" a ETA, e agora é a banda terrorista "e os seus adláteres" os que "teñen que pedir perdón por todo o dano que causaron".

Finalmente, incidiu en que Miguel Ángel Blanco converteuse nun "símbolo" e que "é de todos e de todas as xentes boas". "Aquí non hai política, hai solidariedade, liberdade e recordo emocionado", proclamou o rexedor.

Ademais do alcalde e concelleiros de PSOE, PP e Marea de Vigo, na concentración participou o delegado da Xunta, Ignacio López-Chaves; o exalcalde Manuel Soto; representantes de entidades empresariais e outros colectivos.

FAMILIA OURENSÁ

En Ourense, representantes do catro grupos políticos con presenza no Concello (PP, PSOE, Democracia Ourensá e Ourense en Común), a delegada territorial da Xunta de Galicia, Marisol Díaz Mouteira, e portavoces da Confederación de Empresarios gardaron un minuto de silencio ás portas da Consistorial.

O acto, celebrado nas escaleiras da consistorial, tamén contou coa participación de traballadores do Concello e veciños que se achegaron de forma desinteresada.

O alcalde ourensán, o popular Jesús Vázquez, reivindicou esta homenaxe a Miguel Ángel Blanco, cuxa familia é orixinaria dos concellos ourensáns da Merca e Xunqueira de Ambía, para "lembrar feitos que non debesen ocorrer nunca".

"Este acto é unha chamada para evitar en España e noutros países que se dean acontecementos desa magnitude. Aquela chantaxe emocional a unha familia de Ourense, pero tamén a todo un país, en nome duns poucos", reiterou o edil.

Vázquez incidiu en que o "non da sociedade ourensá" a este asasinato significa tamén "un nunca máis" e un "recoñecemento por centos de persoas que faleceron a mans de ETA".

Nesa mesma liña expresouse a delegada territorial da Xunta, que incidiu en que "esta homenaxe a Miguel Ángel Blanco representa un recordo a todas as vítimas asasinadas ou secuestradas pola banda terrorista".

MINUTO DE SILENCIO NO PARLAMENTO

En Santiago de Compostela, a segunda xornada do pleno do Parlamento de Galicia, o último ordinario deste período de sesións, arrincou cun minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco e de "todas as vítimas da barbarie terrorista".

Ao comezo da sesión, todos os membros do hemiciclo galego e quen seguían a sesión deste mércores no Pazo do Hórreo levantáronse durante o minuto de silencio, que concluíu cun sonoro aplauso.

Tamén na capital galega convocouse un minuto de silencio na Praza do Obradoiro, fronte ao Concello compostelán, segundo as indicacións da FEMP, con motivo do vixésimo aniversario do asasinato de Miguel Ángel Blanco.

"NOVA CONCIENCIA"

Mentres, en Lugo secundou a convocatoria fronte ao Concello practicamente toda a corporación municipal de Lugo, xunto ao subdelegado na provincia, Ramón Carballo; o presidente da Audiencia Provincial, José Antonio Varela Agrelo; así como mandos policiais e representantes doutras institucións.

A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, leu un comunicado no que se lembrou a onda de protestas que se sucederon tras o secuestro do concelleiro do PP no concello biscaíño de Ermua.

Lara Méndez apelou ao "compromiso da liberdade fronte aos fanáticos da identidade que durante anos causaron centos de vítimas". "Naceu unha nova conciencia ante o terrorismo, o 'espírito de Ermua', que asentou as bases dunha mellor e máis eficaz política antiterrorista. Naceu unha nova conciencia a favor das vítimas do terrorismo", subliñou.

Tras a lectura do texto gardouse un minuto de silencio, que concluíu en aplausos, tras o que a alcaldesa de Lugo afirmou que "a intención (do acto) non é outra que seguir defendendo o estado de dereito e democrático". "Hai que loitar por el todos os días", proclamou.

Respecto diso de que outras cidades non convocasen concentracións de condena, Lara Méndez comentou que "cada un é moi libre de convocar ou non". "Pero nós desde Lugo queremos manifestar a nosa repulsa total e absoluta a calquera manifestación violenta", sentenciou.

En Ferrol, unha vintena de persoas secundou o minuto de silencio en recordo de Miguel Ángel Blanco. Representantes da corporación local, traballadores municipais e veciños concentráronse ás portas do Concello ferrolán para renderlle homenaxe.

O acto convocado na cidade de Ferrol desenvolveuse sen intervencións e os aplausos das persoas presentes puxeron fin á convocatoria.