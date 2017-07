A Cámara reclama penalizar as neglixencias e intensificar o control en tramos de afluencia ciclista

O Parlamento de Galicia reclama mellorar a seguridade dos ciclistas nas vías galegas. Así, aprobou por unanimidade unha proposición non de lei, a proposta do PP, na que insta á Xunta a dirixirse ao Goberno estatal para iniciar os trámites necesarios para reformar o Código Penal, coa finalidade de que se penalicen as neglixencias que provoquen sinistralidade viaria contra estes usuarios.

Miles de ciclistas maniféstanse piden respecto na estrada | Fonte: Europa Press

Ademais, reclama dirixirse aos corpos de seguridade para que intensifiquen o control en vías e tramos urbanos ou interurbanos de maior afluencia de usuarios deste medio de transporte e con maiores accidentes de circulación.

Doutra banda, pide dirixirse a todas as administracións para mellorar a sinalización de zonas de maior afluencia ciclista e incentivar a sensibilización e promoción do uso da bicicleta.

A proposta foi defendida no pleno deste mércores pola parlamentaria popular María Guadalupe Murillo, apelando ao "alto índice de sinistralidade" con vítimas ciclistas que, a pesar de ser "menor cada ano", persiste nas estradas galegas con "accidentes con feridos".

Por iso, ve necesario "tomar medidas" naquelas zonas con "maior número de accidentes" destes usuarios, ademais de urxir unha reforma do código penal "para que as condutas neglixentes non queden impunes", recuperando así a figura de imprudencia (despenalizada en xullo de 2015) en calquera dos seus graos, con resultado de lesionados ou falecidos como suposto penal.

Tamén solicita revisar o concepto de imprudencia grave cando se provoque un accidente baixo a influencia do alcol e as drogas, para ser considerado delito por dolo eventual e "aumentar a súa pena". Entre outras medidas, pediu unha correcta sinalización en estradas "con maior presencia de ciclistas", campañas de promoción de uso, concienciación e sensibilización.

SINISTRALIDADE "DRAMÁTICA"

Desde o BNG, Luís Bará considerou necesario "actuar para combater esta mortalidade" que deixa "casos dramáticos" cada día nas estradas galegas, evitando que as vías se convertan "nunha trampa mortal", criticando o "fracaso" das políticas do PP para concienciar sobre o uso da bicicleta, que apenas chega ao 1 por cento da poboación.

Por iso, cre que "hai que ir máis aló" dunha reforma do Código penal, que non é unha solución "completa", impulsando unha estratexia galega de mobilidade natural "a pé e en bicicleta", con actuacións de seguridade viaria, sensibilización, formación e información "máis que medidas penais".

O grupo socialista tamén avanzou o seu apoio á proposta do PP. Raúl Fernández insistiu en que as estradas galegas "non están preparadas" na súa maior parte para acoller a estes usuarios con todas as garantías, polo que queda "moito traballo por facer" tanto en materia de infraestruturas como na "imprescindible" formación viaria.

Finalmente, Marcos Cal, de En Marea, lembrou que a despenalización da figura de imprudencia foi unha consecuencia "da chapuza lexislativa" do PP en 2015, que impulsou unha proposta de reforma "incompleta" fai "menos dun mes" e que non satisfixo á Mesa española da bicicleta.

Cal denunciou que se "seguen sen penalizar" as imprudencias leves e demandou, ademais, a reforma doutros artigos do Código Penal que fan que as imprudencias graves "non estean penadas".