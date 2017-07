A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, defendeu "avances importantes" tras as incidencias detectadas nos últimos meses na liña ferroviaria entre Ferrol e Ribadeo, que este mércores denunciou a deputada do BNG Olalla Rodil no pleno do Parlamento.

En resposta a unha interpelación da parlamentaria nacionalista, que esixiu non "mirar para outro lado", a integrante do Goberno galego sinalou que Galicia "non ten competencias", algo no que para Rodil está "a clave" do problema.

Na súa intervención, Vázquez relatou as reunións mantidas con alcaldes e tamén con responsables de Renfe, para subliñar que "non se pode dicir que non haxa implicación" e que a Xunta "non actúe".

Ademais, apuntou á creación dun grupo de traballo, e esperou "poder constituílo canto antes", antes de dirixir críticas ao alcalde de San Sadurniño por non responder á súa comunicación respecto diso.

Tamén valorou a conselleira "os esforzos" do Executivo central e asegurou que a administración autonómica está "a traballar día a día" e "esixindo o xusto para os galegos". Pero considerou "que as solucións se ofrecen traballando conxuntamente", de modo que se consiga que "se invista o necesario".

"PROMESAS QUE NUNCA CHEGAN"

Para Olalla Rodil, este discurso soou ás "promesas que nunca chegan" no caso de Feve, do que na súa primeira quenda de palabra comentou que "ao Goberno español non lle interesa o máis mínimo e leva anos desmantelándoo".

"Como non tomemos nós as rendas do noso futuro, do Goberno español non podemos esperar nada", finalizou.