Ex-traballadores da fábrica de armas da Coruña recorrerán a sentenza do Supremo que apoia o ERE

Os ex-traballadores da fábrica de armas da Coruña presentarán un recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional contra a sentenza do Tribunal Supremo que resolve que o ERE da factoría foi correcto. Ademais, presentarán unha denuncia ante a Unión Europea.

Fábricas de Armas na Coruña | Fonte: onemagazine.es

O presidente do antigo comité de empresa, Roberto Teijido, deu a coñecer as medidas xudiciais que presentarán esta semana co obxectivo de denunciar as "irregularidades" e infraccións cometidas no proceso de extinción de emprego da factoría.

En canto ao proceso de adxudicación, Teijido volveu denunciar o "silencio" das administracións en relación ao feito de que a concesionaria "incumpre os compromisos contraídos".

Despois de que o Supremo sostivese que o Expediente de Extinción de Emprego de Xeneral Dynamics era "correcto", os ex-empregados decidiron emprender accións xudiciais. En concreto, presentarán esta semana recurso de amparo ao TC e outra denuncia ante a UE.

ANTE A UE

Os extrabajadores consideran que non se respectou o dereito á tutela xudicial efectiva dos representantes dos traballadores e, por tanto, dos traballadores. "Sen as reformas laborais, este expediente non sairía adiante", asegura o que fora presidente do comité de empresa.

Pola súa banda, o avogado Alberto Amoroso explicou que se presentará denuncia ante a UE porque "entendemos que hai infraccións". Consideran que houbo "unha mala fe" por parte da empresa e que "se ocultaron datos para evitar que os traballadores puidesen saber se o que dicía a empresa era certo, se era viable ou non".

Ademais, comentou que a empresa tampouco presentou as contas de 2012 porque dixo que non estaban confeccionadas, pero despois descubriuse que xa estaban auditadas, segundo o letrado.