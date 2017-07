A Confederación Intersindical Galega (CIG) e a Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSI-F) esixen á Xunta a "inmediata" convocatoria dunha Oferta Pública de Emprego (OPE) para "acabar" coa precariedade laboral na que, segundo aseguran, atópase o persoal do servizo antincendios de Galicia.

Sindicatos esixen unha mellora na precariedade laboral do SPDCIF | Fonte: Europa Press

Así o explicaron en rolda de prensa o delegado de Medio Rural da CIG, Xesús Dorado; e o representante de CSI-F, Juan Carlos Rivas, quen demanda o cumprimento do acordo asinado en setembro do pasado ano, entre o Goberno galego e os sindicatos, sobre os bombeiros forestais.

Segundo explicou Rivas, nel contémplase unha redución da taxa de precariedade, dado que "un 20 por cento das prazas" que saen desa oferta pública, ata o ano 2020, van destinadas a persoal deste servizo.

Neste sentido, os sindicalistas fixeron referencia ao total de traballadores, uns 1.800, dos cales "un 40 por cento atópase en situación de precariedade laboral".

Destes, uns 900 traballadores son interinos, polo que piden que leven a cabo estas oposicións para "mellorar a condición de cada un deles". E é que máis de 400 traballadores só son "contratados durante tres meses", e uns 600 "tan só traballan durante nove meses".

É por iso que ambos os sindicatos "esixen a redución da temporalidade" e "o cumprimento dos acordos estipulados polo Goberno galego".

"A PREVENCIÓN COMEZA NO INVERNO"

Ante a situación que viven actualmente os servizos antincendios en Galicia, Xesús Dorado incidiu en que "a prevención dos incendios comeza no inverno".

Ademais, denunciou a falta de persoal "durante todo o ano" para levar a cabo eses labores de prevención e feita a culpa á "inestabilidade dos contratos temporais".

"Temos que ter un persoal activo e a Administración non pode escusarse", mencionou, á vez que lamentou a "mal formulación" da política forestal por parte do Goberno autonómico.

MANIFESTACIÓN

Cos datos na man, ambos os sindicatos convocan para este venres 14 de xullo en Santiago de Compostela unha manifestación, como resultado, ademais, da asemblea convocada o pasado 21 de xuño.

Así, sindicatos e traballadores afectados concentraranse a partir das 10,30 horas en Santiago diante da Consellería de Medio Rural (fronte á estación de autobús), co obxectivo de mellorar as condicións laborais dos brigadistas.

Nesta asemblea tamén se recolleron máis de mil asinas entre as persoas do servizo contra incendios, que se entregarán no rexistro da Xunta, coincidindo coa mobilización.