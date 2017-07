Detido un septuaxenario do Saviñao (Lugo) por ameazar cunha fouce a un veciño de Ourense

A Guardia Civil de Lugo detivo a un individuo do municipio lucense do Saviñao de 72 anos de idade por ameazar cunha fouce a un veciño de Ourense.

Segundo informou o Instituto Armado, ás 17.30 horas do pasado día 10 foi detido o individuo como presunto autor dun delito de ameazas cunha fouce.

Por outra banda, a Garda Civil imputou en calidade de investigado ás 22.00 horas do pasado día 11 a un veciño de Lugo de 20 anos de idade como presunto autor dun delito de roubo dun teléfono móbil de alta gama.

Os feitos ocorreron na localidade de Muimenta-Cospeito (Lugo) o pasado día 9 cando o presunto autor no marco das festas patronais da localidade subtraeu o móbil tras agarrar e empuxar ao propietario do teléfono.

Ademais, a Guardia Civil detivo en Lugo ás 11.00 horas do pasado día 11 a un veciño da capital luguesa de 20 anos de idade por orde directa dimanante do Xulgado do Penal número 1 de Lugo.