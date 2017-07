A Asociación Animalista Libera rexeitou este mércores que o altercado vivido entre un grupo de mozos e un circo en Silleda tivese motivacións animalistas e criticou á asociación que difundiu os feitos, 'Circos Reunidos', por unha información "sesgada".

Segundo a entidade, a orixe desta disputa estivo no "lanzamento de petardos" e rexeitan que se tratase dunha "agresión animalista".

Tras coñecer o contido da información que denunciou a asociación Circos Reunidos, a entidade púxose en contacto con fontes próximas aos feitos, que, segundo afirmaron, aseguraron que o dono do circo "golpeouse cunha porta" e as súas feridas non serían froito dun "ataque con barras de ferro".

Libera argumentou que "non é a primeira vez" que a asociación "emite información sesgada acerca de altercados ou actos de vandalismo que nada teñen que ver coa defensa dos animais".

A intención, criticaron, é "tratar de desprestixiar as campañas que, cívicamente, expuxeron a supresión do uso de animais en espectáculos circenses", ás que "se sumaron nada menos que 70 municipios" e que abarca o "propio Proxecto de Lei de Benestar Animal elaborado pola Xunta de Galicia".