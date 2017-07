O sector do metal da provincia da Coruña volve este xoves a vivir unha xornada de folga na que os traballadores se concentrarán en asembleas que se desenvolverán ás 12,00 horas fronte ao edificio administrativo da Xunta en Ferrol, no polígono do Tambre en Santiago e na praza de Seoane na capital herculina.

Traballadores do metal volven saír á rúa | Fonte: Europa Press

A mobilización producirase apenas 24 horas despois do encontro celebrado na tarde-noite do martes, que se prolongou durante oito horas, ata as 2,30 horas da madrugada, e na que os sindicatos denuncian que a patronal "non cedeu nada" nas súas liñas vermellas, fixadas para os aspectos de "recuperación de dereitos" e "combate da precariedade".

Estes puntos son, en concreto, os relativos á limitación das empresas temporais de emprego (ETT), os "abusos" das mutuas e a subrogación do traballo.

En declaracións a Europa Press, o portavoz da federación de industria, Víctor Ledo, acusou aos empresarios de manter unha actitude "irresponsable" e sen "xustificación", posto que estes temas, que cualifica de "fundamentais", son os que "non teñen custo económico".

Por iso, e tras lamentar que os avances foron "moi leves" e insuficiente a xuízo do tres centrais (CIG, Comisións e UXT), "segue a folla de ruta" e os paros darán comezo xa ás 22,00 horas deste mércores, coa quenda de noite.