Sindicatos e patronal do transporte, reunidos desde fai varias horas ante a inminencia dunha folga indefinida

Sindicatos e patronal do transporte de viaxeiros por estrada levan reunidos varias horas no Consello Galego de Relacións Laborais, ante a inminencia de que a folga deste martes e mércores e do seis xornadas pasadas convértase este xoves en indefinida.

Estación de autobuses de Santiago, na primeira xornada de folga | Fonte: Europa Press

As centrais solicitaron a intervención da mediación do Consello ante "a actitude" das empresas, que este martes noutro encontro en Santiago rexeitaron alcanzar acordos a nivel galego, e expuxeron trasladar a negociación ao ámbito provincial.

"Manteremos a convocatoria de folga mentres non se alcance unha estrutura de negociación colectiva que facilite a plena consecución dos obxectivos formulados pola nosa organización desde o inicio deste conflito sectorial", advertiu CC.OO. mediante un comunicado de prensa.

A crise estalou polo rexeitamento (tanto dos representantes dos traballadores como das compañías) ao novo plan da Xunta, pero, nos últimos días, a negociación entre sindicatos e administración avanzou e chegaron a acordos, mentres que queda pendente a renovación dos convenios na negociación colectiva.