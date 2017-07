Os sindicatos suspenden a folga de autobuses ao chegar a un principio de acordo salarial coa patronal

Os sindicatos UXT, CC.OO. e CIG suspenderon a folga de autobuses ata o próximo 2 de agosto ao chegar a un principio de acordo relativo aos salarios do sector coa patronal, representada polas federacións Anetra, Fegabús e Transgacar.

Autobús urbano Santiago de Compostela Galicia viaxeiros autobús urbano | Fonte: Europa Press

A suspensión fíxase ata o próximo 2 de agosto e ademais deberá ser ratificada polos representantes da traballadores semana a semana.

Este novo paso para alcanzar unha saída ao conflito do sector deuse durante outro longo encontro de máis de seis horas celebrado este mércores, na véspera de que se convertese en indefinido, coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, a petición das centrais.

Ao comezo, as empresas puxeron sobre a mesa unha oferta de subida salarial condicionada a que se suspendese a folga, que acumula xa oito xornadas na comunidade, o que deixou sen servizo interurbano a miles de cidadáns e tamén afectou ao urbano en cidades como Santiago e Lugo.

Finalmente, o principio de acordo sáldase cunha "recomendación" para xerar un marco galego de incremento salarial do 2%, que en calquera caso, segundo recalcan as compañías, terá que levar á negociación provincial.

A suspensión da folga acordouse ata o próximo 2 de agosto, de modo que as partes danse de prazo tres semanas para seguir achegando posturas ata alcanzar, se é o caso, un acordo definitivo sobre os convenios do catro provincias.

NOVOS SERVIZOS EN AGOSTO

Xa para o día 8 de agosto deberían estar operativas as máis de 570 liñas correspondentes aos 41 novos contratos da primeira fase do plan de reordenación do mapa de buses da Xunta.

Este trámite, que motivou o outro fronte de crise no sector --o Goberno galego logrou acordos respecto diso cos sindicatos--, comezou esta mesma xornada a ser licitado pola Consellería de Infraestruturas.

En concreto, as firmas que aínda non comunicaran o seu interese por estas concesións, tiñan ata as 00,00 horas deste xoves para trasladar a súa aspiración a facerse con algún dos servizos.

O departamento de Ethel Vázquez, segundo fontes da consellería consultadas por Europa Press, prevé ter os pregos listos este xoves e entre o xoves e o venres enviará as convocatorias ás empresas, que terán cinco días naturais desde que reciban a invitación para remitir as súas ofertas.

Así as cousas, e cos tempos axustados que segundo Infraestruturas motivan este proceso extraordinario que, ademais, busca favorecer a concorrencia, aproximadamente o mércores da semana que vén a Xunta empezará a valorar as ofertas.