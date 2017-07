Os empresarios do transporte de viaxeiros por estrada valoran o "paso adiante" dado este mércores, co principio de acordo alcanzado cos sindicatos, que significou a suspensión da folga, que ía ser indefinida desde este xoves.

Con todo, en palabras dun dos seus portavoces, o representante de Transgacar, Carlos García Cumplido, a patronal advirte de que "queda un camiño complicado" agora por diante, coa negociación a nivel provincial para renovar os convenios.

De acordo co estipulado na reunión deste xoves, o marco galego fixa unha subida do 2% nos salarios, que deberá contemplarse, como mínimo, en todas as provincias.

Pero García Cumplido apuntou a unha situación "presidida pola incerteza" que xera o plan de reordenación do mapa de liñas da Xunta e reiterou a súa demanda de que a administración "dea un paso no pago de atrasos" no IPC do transporte escolar e a actualización de tarifas do regular.

Con todo, "satisfeitos", os empresarios mostraron ao termo do encontro a súa "vontade de tratar de sacar adiante polo menos este aspecto" da negociación colectiva. Segundo o portavoz de Transgacar, a semana que vén xa sentarán as mesas provinciais, e volverá verse o comité autonómico conformado por compañías e centrais.