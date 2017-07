Sorprenden a dous mozos cando lanzaban unha botella de cristal e bandeirolas á Autovía A-52 en Barbadás (Ourense)

Unha patrulla do Destacamento de Tráfico da Garda Civil de Ourense sorprendeu a dous mozos cando lanzaban unha botella de cristal e bandeirolas á autovía A-52 desde un paso elevado no termo municipal de Barbadás.

Sorprenden a dous mozos cando lanzaban unha botella de cristal á A-52. | Fonte: Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, sobre as 7,50 horas deste xoves unha patrulla que se atopaba de vixilancia no punto quilométrico 1,500 da estrada provincial OU-0519 (Ourense-Toén) no termo municipal de Barbadas, sorprendeu in fraganti a dous mozos de 17 e 18 anos cando o menor tiraba unha botella de cristal sobre a autovía A-52 (Benavente-Vigo), á altura do quilómetro 226,300.

As mesmas fontes indicaron que arroxaron, ademais, varias bandeirolas da utilizadas para decorar as rúas durante as festas patronais, mentres o maior o gravaba a escasos metros co seu móbil.

Os mozos foron identificados como C.A.S.S., de 18 anos, e o menor de 17 anos, ambos os veciños de Piñor, do municipio de Barbadás, que estiveran gozando durante a noite na festa de Cabeza de Vaca. Ademais portaban outro tres botellas de alcol nunha bolsa, "as cales se presume que acabarían sendo tamén lanzadas á autovía", segundo engade a Benemérita, que destaca que iso "foi evitado grazas á actuación da patrulla da Garda Civil".

O Instituto Armado destacou que deste feito rexistrado en Barbadás "darase oportuna conta" á Fiscalía e da Xefatura Provincial de Tráfico.

DELITO

Por parte do Subsector de Tráfico da Garda Civil de Ourense advírtese de que este tipo de conduta "pode ser constitutivo dun delito contemplado no artigo 385 do Código Penal", por "orixinar un grave risco para a circulación, castigado coa pena de seis meses a dous anos ou multa de doce a vinte e catro meses e traballos en beneficio da comunidade de dez a corenta días".

Ou como unha infracción grave, segundo o disposto no artigo 4 do Regulamento Xeral de Circulación, e é castigado coa sanción de 200 euros.