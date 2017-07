Desaloxadas oito persoas tras declararse un lume nun edificio de Marín (Pontevedra)

Oito persoas de varias vivendas dun edificio da rúa Jaime Janer de Marín (Pontevedra) foron desaloxadas na madrugada deste xoves ao declararse un incendio nun dos pisos.

Segundo concretou o 112 Galicia, foron oito os veciños evacuados, dos que catro corresponden á familia que vive no piso onde se iniciou o lume, entre os que se atopan un mozo de 16 anos e un bebé dun tres meses.

Todos eles atópanse en boas condicións, segundo destacou o servizo de emerxencias, que apuntou que o lume afectou unicamente a un colchón. Con todo, a intensa fumareda obrigou aos veciños a abandonar as súas casas.

Foi unha persoa particular a que chamou ao 112 Galicia ás 4,45 horas deste xoves para alertar da situación. Segundo detallou, saía moito fume polas xanelas dunha das vivendas.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 informou o incendio rexistrado en Marín aos Bombeiros do Morrazo e á Policía Local.

LUME NUNHA FERRAXARÍA

Mentres, no municipio pontevedrés de Ponteareas declarouse un incendio nunha ferraxaría situada na Escostada, na parroquia de Guillade. O lume afectou unicamente a diverso material almacenado nuns estantes.

Ás 4,50 horas deste xoves un particular contactou co 112 Galicia e indicou que escoitaba explosións no interior do establecemento.

Por iso, por parte da central de emerxencias do 112 informouse os Bombeiros de Ponteareas, a Protección Civil e á Garda Civil. O persoal de Urxencias Sanitarias decidiu enviar ao momento unha ambulancia, pero finalmente ningunha persoa resultou ferida.