Intervidas en Pontevedra e Portugal máis de 600.000 pezas de cubertería falsificadas e dúas persoas detidas

Axentes da Policía Nacional e da Autoridade de Segurança Alimentaria e Económica (ASAE) de Portugal desenvolveron unha operación conxunta na que se interviñeron máis de 600.000 pezas de cubertería falsificadas.

Intervidas en Pontevedra e Portugal máis de 600.000 pezas de cubertería falsas | Fonte: Europa Press

Segundo informou a Dirección Xeral da Policía, tamén se procedeu á detención de dúas persoas presuntamente implicadas nos feitos e realizáronse tres rexistros nos que foron intervidos os cubertos.

A operación iniciouse cando os axentes tiveron coñecemento de que poderían estar a se fabricar cubertos falsos dunha coñecida marca de enxoval nun taller do norte de Portugal, que, posteriormente, eran exportados a España para ser distribuídos de forma ilícita.

As pescudas desenvolvidas polos axentes españois permitiron acreditar que nunha fábrica próxima ao Porto, concretamente na localidade lusa de Guimaraes, elaborábanse os utensilios de enxoval falsos.

Por este motivo, segundo relatan as mesmas fontes, solicitouse a colaboración da Autoridade de Segurança Alimentaria e Económica (ASAE) de Portugal, para desenvolver de forma conxunta a investigación.

Tamén se comprobou que estes produtos eran importados por dúas empresas galegas, situadas no Porriño (Pontevedra), que proporcionaban o soporte loxístico para distribuílos por toda España e contaban con experiencia no mercado de produtos de hostalaría do noso país.

REXISTROS

Unha vez coñecida a localización exacta tanto do taller onde se fabricaban os cubertos, como das empresas importadoras --ambas estaban nun polígono do Porriño--, levaron a cabo tres rexistros nestas instalacións.

Nos rexistros acháronse 627.200 pezas de cubertería, delas 571.000 en España e 56.200 en Portugal. Tamén se procedeu ao arresto de dúas persoas pola súa presunta implicación nos feitos.