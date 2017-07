Os traballadores ratifican a suspensión da folga no transporte

Os traballadores do sector ratificaron a suspensión da folga de autobuses, cun voto maioritario en asemblea a favor do principo de acordo alcanzado este mércores entre sindicatos e patronal para negociar unha subida salarial no marco da renovación dos convenios provinciais.

Autobús urbano Santiago de Compostela Galicia viaxeiros autobús urbano | Fonte: Europa Press

Deste xeito, aos poucos o transporte de viaxeiros por estrada recupera a normalidade e os usuarios volven facer uso deste servizo nas estradas galegas, tanto a nivel interurbano como no urbano en cidades como Santiago e Lugo.

Deste xeito ponse fin a unha folga indefinida que provocou un duro enfrontamento entre o sector e a Xunta e unha parálise case total do transporte en Galicia.