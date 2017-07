(AM)Os traballadores ratifican a suspensión da folga de autobuses e o transporte recupera a normalidade en Galicia

Os traballadores ratificaron a suspensión da folga de autobuses, cun voto "practicamente unánime" en asemblea a favor do principio de acordo alcanzado este mércores entre sindicatos e patronal para negociar unha subida salarial no marco da renovación dos convenios provinciais.

Autobús urbano Santiago de Compostela Galicia viaxeiros autobús urbano | Fonte: Europa Press

Deste xeito, aos poucos o transporte de viaxeiros por estrada recupera a normalidade este xoves en Galicia e os usuarios volven contar con este servizo nas estradas da comunidade, tanto a nivel interurbano como no urbano en cidades como Santiago e Lugo.

Despois de oito xornadas de paro (os días 20, 21, 27 e 28 de xuño e 4, 5, 11 e 12 de xullo), o sector ía ir á folga indefinida desde este xoves, algo que se evitou ao fío das 00,00 horas, tras unha longa cita na que os empresarios ofreceron unha subida salarial do 2% que sirva como mínimo nas posteriores negociacións provinciais.

Unhas conversacións que se retomarán os próximos luns 17 e martes 18, cando está previsto que se reúnan as mesas do catro provincias. Polo momento, están fixadas xa as da Coruña (o luns pola tarde) e a de Pontevedra (o martes pola mañá).

MESA GALEGA E ASEMBLEAS

Pero cando o conflito --que estalou polo plan de reordenación de liñas da Xunta para máis tarde centrarse na negociación colectiva-- vivirá unha nova xornada crave será o mércores 19, cando a mesa de crise a nivel galego --integrada por centrais e federacións empresariais-- volverase a ver na sede do Consello Galego de Relacións Laborais, ás 9,30 horas.

Aí, as partes analizarán se o diálogo --á vista do que ocorra luns e martes-- está a producirse con boa fe e os representantes dos traballadores determinarán se, en consecuencia, mantense a suspensión da folga.

O resultado levarano a asembleas que se celebrarán ás 23,00 horas nas principais estacións --cando terminan a quenda os condutores-- para que sexan de novo os traballadores os que apoien ou non o acordado.

CAMBIO POSITIVO E TEMPO "DABONDO" SE HAI VONTADE

En declaracións a Europa Press, a portavoz de UXT, Beatriz Meilán, valorou que na xornada deste mércores houbo "un cambio substancial" na actitude das empresas. Un xiro "en positivo" que o representante de CC.OO., Marcos Pérez, tamén atribuíu á patronal de Ourense.

Neste novo escenario, Meilán opinou que "se hai vontade", haberá tempo "dabondo" neste tres semanas --as partes danse ata o 2 de agosto para pechar os novos convenios--. Ademais, valorou os "acordos beneficiosos para todos" que supuxo, pola parte social, perseguir "un fin común".

Pola súa banda, Pérez sinalou que agora se abre unha "oportunidade de diálogo" e mostrouse expectante por "ver como se desenvolve". O aumento basee de salarios do 2%, segundo comentou, difire das reivindicacións das organizacións sindicais, que se sitúan ao redor dun 5,8% para Pontevedra, 3,9% para Ourense e 3,6% na Coruña e Lugo --levan diferente tempo sen actualizar--.