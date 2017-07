A CIG reivindica que a suspensión da folga de autobuses "non sería posible" sen a súa solicitude de mediación entre sindicatos e patronal ao Consello Galego de Relacións Laborais.

O responsable do sector de transporte da central nacionalista, Xesús Pastoriza, valora que o principio de acordo que se alcanzou este mércores "permitiu recuperar o marco galego de negociación".

Lembra que este marco galego creouse o 4 de xullo e sinala que tanto este como o diálogo "saltaron polo aire" o martes "tras levantarse da mesa a patronal".

Unha decisión que, segundo a CIG, "a patronal xustificou debido á firma --o luns-- por parte de CC.OO. e UXT do acordo coa Xunta" de garantías sociolaborais, do que se desmarcou a central nacionalista.

A xuízo de Pastoriza, "baleirou dunha parte do seu contido --o relativo ao plan de transporte-- o marco galego". Así, na súa opinión, "só servía para lavarlle a cara á conselleira na súa comparecencia no Parlamento" o martes.

Agora, resalta que o principio de acordo deste mércores "subliña que esta mesa é a que ten a plena lexitimidade e capacidade para a negociación no ámbito galego de transporte de viaxeiros por estrada".

Pastoriza reitera, ademais, a oposición da CIG ao plan de reordenación da administración autonómica, "fundamentalmente por non estar de acordo con mesturar o escolar co regular". Avisa de que "vai provocar unha redución de liñas e, por tanto, aínda que contempla a subrogación, non garante que todo o volume de emprego que hai agora mantéñase".

PRÓXIMAS REUNIÓNS

Tras o principio de acordo, as comisións provinciais que tratarán de renovar os acordos partindo dunha subida salarial do 2% teñen fixadas reunións unha vez por semana, como mínimo dentro das seguintes datas: 17 ou 18, 26 (en xornada de mañá e tarde), 31 de xullo e 1 de agosto.

A mesa galega verase os días 19 e 27 de xullo e o 2 de agosto, en horario de mañá e tarde, para ir revisando os avances das negociacións nas comisións provinciais. Serán os traballadores nas asembleas os que ratifiquen os acordos aos que se vaia chegando.