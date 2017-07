A Plataforma Galiza Mellor Sen Touradas presentou este xoves no Parlamento galego unha proposición non de lei (PNL) para vetar as capeas e novilladas en Galicia, unha iniciativa que conta co respaldo de máis de 35.000 firmas e que reclama a eliminación destas prácticas "innecesarias e crueis".

A oposición apoia unha proposta parlamentaria para vetar capeas e novilladas. | Fonte: Europa Press

Rubén Pérez, portavoz desta entidade, foi o encargado de presentar no Rexistro do Parlamento esta iniciativa, que contou co apoio explícito de representantes do tres grupos da oposición, que se comprometeron a darlle trámite parlamentario.

En declaracións aos medios, Rubén Pérez reclamou que se fagan "as modificacións oportunas para prohibir estas prácticas" que a plataforma considera "non só innecesarias, senón tamén crueis".

Sobre esta cuestión, lembrou que o pasado 6 de xullo houbo unha capea no concello pontevedrés de Valga, "patrocinada" polo goberno local "do PP" e que o próximo 23 "hai outra formulación semellante en Moraña".

A tónica común, lamentou Pérez, é que este tipo de actividades son "patrocinadas con subsidios públicos" por parte de "concellos do PP", tras o que precisou que "aínda que aos animais non se lles pica na praza, terminan no matadoiro".

Finalmente, o portavoz de Galiza Mellor Sen Touradas, reclamou aos municipios iniciativas baseadas en "outro tipo de lecer responsable" que non impliquen "o tormento e a utilización de animais".

"SEN TRADICIÓN"

O deputado do BNG Luís Bará afirmou que á súa formación parécenlle "fóra de lugar" este tipo de eventos que "non teñen tradición" en Galicia e que sobreviven "polo respaldo económico dos concellos do PP".

Do mesmo xeito, incidiu na necesidade de introducir esta cuestión na Lei de Protección Animal, en trámite parlamentario, tendo en conta que non se trata de elementos "acordes con estes tempos".

Na mesma liña, o deputado de En Marea Pancho Casal tamén considerou que o "lóxico" sería que esta formulación estivese incluído dentro da Lei de Benestar Animal, algo no que tamén incidiu a deputada socialista Patricia Vilán lembrando as alegacións do seu grupo.

Casal advertiu que as capeas e novilladas "non teñen nada que ver coa idiosincrasia galega" e lamentou que "pervivan" a través de axudas. "Na Coruña, a Marea Atlántica deixou de financiar os espectáculos taurinos e ninguén os botou en falta", concluíu.