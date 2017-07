Matan en México a un empresario hostaleiro orixinario de Forcarei (Pontevedra)

O empresario hostaleiro Antonio A.B., de 41 anos de idade e orixinario do municipio pontevedrés de Forcarei, foi achado morto en México, segundo confirmaron a Europa Press fontes próximas á familia, que recibiu a noticia este mércores a través dun socio do falecido.

Polo momento descoñécense os detalles da morte deste empresario, que emigrou a México hai case 20 anos, e que tiña varios negocios no sector hostaleiro. O falecido residía na cidade de Culiacán (capital do estado de Sinaloa), onde apareceu morto en circunstancias violentas.

Antonio e a súa parella, embarazada, que "se acababan de comprar unha casa para cambiar de domicilio", "tiñan xa os billetes" para visitar Galicia o próximo mes de agosto, segundo confirmaron fontes próximas á familia, que son veciños da parroquia de Quintillán, en Forcarei.

A irmá do falecido foi recibida este xoves pola alcaldesa desta localidade, Belén Cachafeiro, quen explicou a Europa Press que a familia está "conmocionada". "Non lles din nada das circunstancias do crime, aínda que saben que a autopsia xa está feita", apuntou.

REPATRIACIÓN

Mentres tanto, a rexedora explicou que, por parte do Concello, está a axudarse á familia nos trámites para a repatriación do falecido.

Así mesmo, a Secretaría Xeral de Emigración, en colaboración co Consulado, "están a tratar de axilizar o máximo posible" devanditos trámites, segundo sinalou Cachafeiro.