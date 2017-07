As temperaturas superiores a 36º activan o aviso amarelo en parte do sur de Ourense e Pontevedra

A masa de aire cálido procedente do sur peninsular manterá este venres activado o aviso amarelo por temperaturas superiores aos 36 graos centígrados na comarca de Valdeorras e na zona do Miño na provincia de Ourense e Pontevedra.

Aviso por temperaturas superiores aos 36º en parte de Galicia. | Fonte: Europa Press

Segundo o Boletín de tempo meteorolóxico publicado por Meteogalicia, recollido por Europa Press, o aumento das temperaturas está motivado polas altas presións centradas no Atlántico e a entrada dunha masa de aire cálido procedente do sur peninsular.

Deste xeito, entre as 15,00 e as 21,00 horas deste venres o aviso será amarelo na zona de Valdeorras, e na área do Miño en Ourense e Pontevedra.

Ademais, o vento do nordés con intervalos de forza sete manterán a partir das 12,00 horas o aviso amarelo na Costa da Morte e no noroeste do litoral coruñés por vento no mar.