A 'vella' Pescanova sae de perdas no primeiro semestre do seu exercicio fiscal

A 'vella' Pescanova rexistrou un beneficio de 30.000 euros no primeiro semestre do seu exercicio fiscal, o que contrasta coas perdas de 2,9 millóns no seis meses anteriores.

Estes resultados corresponden ao período de seis meses transcorrido entre o 1 de decembro de 2016 e o 31 de maio de 2017, segundo a información remitida pola sociedade á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

A sociedade, Pescanova S.A., funciona na actualidade como unha sociedade de carteira con dous activos principais, que son o 1,6% de Nova Pescanova e o conxunto de activos e pasivos non segregados que serán liquidados a medida que teña lugar o seu vencemento no próximos sete anos.

A peche do seu primeiro semestre, o importe da cifra de negocios ascendeu a 33.000 euros, apenas unha terceira parte dos 104.000 euros do semestre anterior.

A sociedade conta cunha débeda financeira a longo prazo por valor de 7,8 millóns e a curto prazo por 11,4 millóns. En ambos os casos, o pasivo atópase asumido indirectamente pola Nova Pescanova a través dun crédito, explica a sociedade.

A 'vella' Pescanova advirte de que a taxa de actualización empregada por Nova Pescanova para valorar a débeda concursal foi en media do 8,33%, aínda que a comisión de 300 millóns de euros derivada do crédito supersenior subscrita por esta última sociedade actualizouse ao 19,35%.

"A débeda segue tendo un importe nominal de 300 millóns de euros, e o valor razoable desa débeda, irá crecendo ano a ano á taxa mencionada do 19,35% ata alcanzar os 300 millóns, coa consecuente deterioración patrimonial anual para Nova Pescanova", advirte a empresa.

O capital nominal ascende a 172 millóns de euros. Manuel Fernández de Sousa-Faro mantense como o principal accionista da sociedade, cun 7,5% do capital.