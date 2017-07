Foro Económico de Galicia aposta por incrementar o tamaño e peso do sector industrial para recuperar 50.000 empregos

O Foro Económico de Galicia presentou este xoves o seu documento 'Unha estratexia industrial para Galicia', elaborado polo economista Albino Prada, no que se aposta pola "converxencia industrial" co País Vasco, e por un incremento do tamaño e do peso do sector industrial, para "recuperar os 50.000 empregos perdidos entre 2005 e 2015 nas manufacturas".

Rueda de prensa en Vigo do Foro Economómico de Galicia. | Fonte: Europa Press

Na presentación do documento, que tivo lugar no Círculo de Empresarios de Galicia en Vigo, Albino Prada subliñou que a industria galega debe verse no espello do País Vasco, porque este ten unha economía industrial rica, foi un referente mesmo durante a crise, e a economía ten un tamaño similar ao da galega.

Prada sinalou que a estratexia industrial para Galicia pasaría por aumentar o tamaño do sector, o que provocaría un "efecto arrastre positivo" noutros ámbitos, como o dos servizos. Así mesmo, subliñou a importancia de "defender a produción material" baseada nun "capitalismo paciente", e non nunha "financialización" da actividade nin nos produtos 'low-cost'.

Por outra banda, indicou que a industria galega debe identificar actividades para "diversificar e gañar músculo" en áreas como, por exemplo, a industria química, caucho e plástico, industria farmacéutica, equipamentos electrónicos e informáticos, ou maquinaria.

Tamén demandou un maior aproveitamento de recursos enerxéticos, forestais, naturais, etc. "para transformalos en valor engadido", porque unha das debilidades da industria galega é, precisamente, que "rompen as cadeas de valor" e "alguén se aproveita do valor engadido noutras partes fose de Galicia".

DESLOCALIZACIÓN

Por outra banda, e en resposta a preguntas dos medios sobre a deslocalización de empresas provedoras de compoñentes para a industria de automoción, Albino Prada sinalou que a "parte positiva" dese proceso en que se elude "o risco máis grave", que sería a "deslocalización da ensambladora" (a planta de PSA Peugeot Citroën Vigo).

"A ensambladora de Vigo está a gañar tempo, porque os provedores se localizan na proximidade do Norte de Portugal", aseverou, e engadiu, con respecto a esa industria auxiliar, que "o mellor é que as auxiliares dependan cada vez menos" da planta viguesa.

"Hai que compensar a deslocalización facendo que as auxiliares que están aquí produzan para outras partes do mundo", afirmou, aínda que precisou que "non se trata de competir cos estándares laborais ou ambientais de países como China, senón que hai que defender os intereses industriais dentro da globalización".

Finalmente, con respecto á automatización e dixitalización no marco da chamada 'industria 4.0', o profesor Albino Prada constatou que devanditos procesos "están a supor e van supor reducións de emprego". "Está por ver se iso vaise a compensar con outras actividades", sentenciou.