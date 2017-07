A Policía Autonómica investiga a un individuo por malos tratos e abandono de cans nunha leira de Outeiro de Rei (Lugo)

Axentes da Policía Autonómica de Lugo investigan a un cidadán por un suposto delito de malos tratos e abandono de varios cans nunha leira do municipio lucense de Outeiro de Rei.

Segundo informou a Vicepresidencia da Xunta, o pasado 6 de xullo a Xefatura da Policía Autonómica de Lugo recibiu unha chamada que alertaba do "lamentable estado" no que se atopaban varios cans, supostamente abandonados polo seu dono, nunha leira do lugar de Arcos, en Outeiro de Rei.

Os axentes personados no lugar localizaron cinco cans, dos cales un estaba morto e amarrado polo pescozo cunha cadea "e en avanzado estado de putrefacción", segundo destacan as mesmas fontes; dous, atados por cadeas; e dous, libres. Todos eles "desnutridos e sen microchip", segundo engaden, para a súa identificación.

Por estes feitos, informouse ao Concello, que se fixo cargo dos animais. Mentres, as dilixencias foron tramitadas e remitidas tanto ao Xulgado de Instrución Número 3 de Lugo como á Fiscalía.