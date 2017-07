A coordinadora de En Marea requiriu aos seus deputados no Congreso que "reconsideren" a negativa avanzada por catro destes cinco parlamentarios e acudan ao plenario do sábado a "render contas" sobre un traballo que considera "positivo e frutífero".

Ana Seijas e Gonzalo Rodríguez (En Marea) | Fonte: Europa Press

Dixérono Ana Seijas e Gonzalo Rodríguez, dous membros da dirección de En Marea que compareceron en rolda de prensa para dar a coñecer a organización da asemblea e o seu lema, 'A suma do común'.

Nese foro, ambos lembraron que os parlamentarios autonómicos si acudirán para informar de labor no Hórreo e subliñaron que a esa rendición de contas obriga o regulamento da formación rupturista.

Por tanto, Gonzalo Rodríguez reclamou aos deputados que "reconsideren" a súa decisión e "fagan o esforzo" de acudir á cita do sábado, mentres Ana Seijas apuntou que se algún non pode "estar presente", polo menos o faga a maioría do grupo.

O bloque de 'rendición de contas' supón o arranque do plenario, que se celebrará no Palacio de Congresos de Santiago, e inclúe aos representantes en Cortes e no Parlamento de Galicia, así como aos membros do Consello das Mareas.

PORTAVOCÍA ROTATORIA?

En paralelo, Ana Seijas informou de que hai "moi poucas" emendas que non fosen aceptadas, un filtro que si pasou a proposta dos críticos de converter a portavocía en tres e de que sexa de carácter rotatorio cada seis meses.

Someterase por tanto ao debate do plenario, aínda que a propia Seijas restoulle importancia por entender que actualmente xa existen dous viceportavoces acompañando a Luís Villares tanto a nivel orgánico como parlamentario.

Con ese "cinco portavoces", a pluralidade a entender de Gonzalo Rodríguez, xa está "claramente lograda"; polo menos, máis que en calquera outro grupo que el "coñeza".

E, en canto a rotar o posto cada medio ano, Seijas agregou que "se pode debater" e augurou que non suporá "maiores problemas" para lograr "entendemento". E é que actualmente, tal e como dixo, xa se está "traballando de forma colexiada".

Ese asunto abordarase o sábado pola tarde, dentro dun bloque que abarca os regulamentos internos do Consello das Mareas e da coordinadora, así como a relación coas mareas municipalistas e as achegas económicas dos cargos públicos.

Tamén sobre estas cuestións existe debate interno. O sector oficial avoga por regular a interacción cos órganos locais, algo que os críticos rexeitan; e por introducir unha cláusula para aumentar o soldo a quen perda cartos como consecuencia da súa entrada en política, que tampouco conta co visto e prace de 'Recuperar En Marea', que abre a porta, no entanto, a cobrar por cargos orgánicos.

MODELO DE PARTIDO

O modelo de partido de En Marea irá no segundo do tres bloques, no que tamén se fixará a postura da formación rupturista en aspectos como a maternidade subrogada, o financiamento autonómico e as infraestruturas.

As emendas dos críticos, que obtiveron o apoio do histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras, buscan frear "a moderación do discurso" e impedir que En Marea sexa "un partido clásico".

Respecto desta e outras achegas, Ana Seijas opinou que esta formación "non" é "un partido clásico", senón máis ben "un espazo político" no que "os matices fan crecer a organización". Son, opinou de todos os xeitos, "pequenos matices" na maioría dos casos.

2.400 INSCRITOS

Por outra banda, Gonzalo Rodríguez destacou que nas últimas datas inscribíronse 200 persoas para participar no plenario, de modo que son 2.400 as que poden asistir.

Atribuíu este incremento ao "debate aberto e plural" que mantén o partido internamente e que "anima á participación" buscando conformar unha "alternativa" ás políticas "neoliberais" no goberno.

Ademais, Rodríguez expresou a súa confianza en que tras a cita do sábado continúese traballando nun proxecto "colectivo" que vaia "abolindo" ese "mal característico da esquerda que tradicionalmente foi a fragmentación".

O obxectivo da actual dirección, mantivo, é quedar co que "une" a todas as partes implicadas e "abrir debates plurais" que permitan "construír". "Coa énfase no colectivo", recalcou.