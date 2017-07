A Xunta defende as homenaxes a Blanco por estar enterrado en Galicia

As homenaxes a Miguel Ángel Blanco, o concelleiro do PP de Ermua asasinado por ETA hai 20 anos, seguen dando que falar. Aos actos do PP en toda España, e á intención do PP de Santiago de poñerlle unha rúa, súmase agora a Medalla de Ouro de Galicia que lle acaba de conceder o presidente da Xunta pola súa orixe galega e estar enterrado en Galicia, por ser un símbolo das vítimas de ETA e por cumprirse 20 anos da súa morte.

Homenaxe do PP a Miguel Ángel Blanco na súa sede en Génova | Fonte: El Plural

Unhas homenaxes que o presidente da Xunta tentou desvincular da política, asegurando que tamén se lle fixeron homenaxes a outras figuras políticas asesinadas por ETA --non citou a gardas civís, familiares ou policías--, como Ernest Lluch ou Tomás y Valiente. “Aquí non valen as ideoloxías, senón os mortos”, dixo na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta.

Así, insistiu en que as homenaxes a Miguel Ángel Blanco non deberían amosar ningún “problema” e lembrou que todos os grupos do Parlamento galego –PPdeG, PSdeG, En Marea e BNG-- gardaron un minuto de silencio o mércores. “Recoñécese a súa figura porque foi un símbolo das vítimas”, insistiu.

Preguntado por GC senón cre que é o PP quen politiza estas homenaxes cando é este partido o principal impulsor destes actos, ou cando os seus militantes asubían a cargos institucionais como a alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ou deputados de Bildu, Feijóo, por asistir a estas homenaxes, Feijóo criticou que foi esta formación a que impediu que saira adiante unha declaración no Congreso a favor do recoñecemento de Miguel Ángel Blanco.

Gardas civís galegos asasinados

E sobre a insistencia de homenaxear a Blanco pola súa orixe galega e non aos numerosos gardas cívis galegos ou os seus familiares mortos por ETA, o presidente da Xunta só dixo que “está ben que agora non sexan considerados como fascistas”. “Está ben que agora se acepte que os gardas civís foron asasinados vilmente por ETA e que non eran fascistas”, respondeu.

Miguel Ángel Blanco, edil do PP asasinado por ETA

En todo caso, Feijóo insistiu en defender as distintas homenaxes a Blanco –a última a concesión da Medalla de Ouro de Galicia-- porque é “un símbolo” de todas as vítimas. Ademais lembrou que os seus pais eran galegos e que está enterrado en Galicia, así como o simbolismo da data, por cumprirse 20 anos do seu asasinato. “Non seríamos un goberno sensible senón se lle fai un recoñecemento a el, aínda que é para todas as vítimas”, indicou.