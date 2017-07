A comisión de investigación das caixas fixa o 15 de setembro como data límite para recibir documentación

A comisión de investigación da evolución económico-financeira das antigas caixas de aforro galegas aprobou fixar o 15 de setembro como data límite para a recepción da documentación solicitada.

Durante a reunión mantida este xoves, o órgano que investiga o proceso de reestruturación das entidades financeiras galegas acordou, a proposta do PSdeG, establecer un "marco temporal" para a recepción de informes e documentación co obxectivo de evitar que a redacción das conclusións "non se demore indefinidamente".

A comisión, iniciada na pasada lexislatura e reconstituida o pasado mes de xaneiro, aprobou modificar o plan de traballo establecido en marzo co ánimo de incorporar nova documentación, que deberá ser incluída antes de mediados do próximo mes de setembro.

Entre as peticións aprobadas este xoves atópanse a incorporación de dous documentos a proposta do grupo popular: o primeiro deles referente á demanda interposta por Abanca contra o exdirectivo de Novacaixagalicia Javier García de Paredes e, a segunda, sobre a denuncia presentada pola CIG por suposta administración desleal, estafa e falsidade de contas por parte da dirección de Caixa Galicia.

Ambas as peticións foron aprobadas cos votos favorables de todos os grupos. Ademais, a petición do BNG, a comisión aprobou solicitar información das coberturas recibidas polas entidades financiares no plan de reestruturación aprobado por Bruxelas.

O Bloque tamén incluíu na orde do día a petición de solicitude á empresa Equipo Económico e PWC da copia dos contratos con todas as entidades nacionalizadas polo Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB), que finalmente foi rexeitada.

NON "INDEFINIDAMENTE"

Todos os grupos mostráronse favorables a que a comisión reciba máis documentación, aínda que tanto PP como PSdeG aseveraron que é preciso que o proceso para solicitar información non se estenda "indefinidamente".

Leste mesmo luns, o portavoz dos populares na Cámara, Pedro Puy, ratificou que os traballos da comisión seguirían á espera de obter nova documentación, xa que o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) non respondeu e confíase aínda en poder obter datos que negaron outros organismos nunha primeira consulta.