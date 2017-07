A Comisión de Centro do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) denunciou este xoves o "colapso" no servizo de urxencias como consecuencia do peche de camas no verán.

Segundo indicou a comisión a través dun comunicado remitido aos medios, desde principios do mes de xullo, o ámbito de urxencias vese "colapsado" debido á "permanencia no servizo dun elevado número de pacientes varados á espera de cama" e "amontoados por decenas nos corredores".

Respecto diso, censurou a "falta de camas para pacientes críticos" e de "profesionais para atendelos" e reclamou que tanto os pacientes como as súas familias teñen dereito a ser atendidos "en condicións que non atenten contra a súa dignidade" e que garantan "os dereitos de intimidade e confidencialidade".

Así mesmo, alertou de que tamén "se pecharon camas de atención a pacientes críticos", en UCI e reanimación, e de que "se reduciu o persoal destes servizos".

Ante esta situación, a Comisión de Centro esixiu que "se manteñan abertas e en funcionamento todas as camas do Chuac, paralizándose inmediatamente o peche de camas en medicina interna do Hospital Abente e Lago".