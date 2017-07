Feijóo premia ao seu mentor político Romay Beccaría cunha Medalla de Ouro de Galicia

O presidente da Xunta decidiu premiar a quen foi o seu mentor político, o presidente do Consello de Estado, José Manuel Romay Beccaría, cunha Medalla de Ouro de Galicia. Unha distinción que chega logo da dilatada traxectoria de quen foi un dos principais dirixentes do PP de Galicia e valedor de Feijóo en Madrid e en Galicia.

Romay Beccaría, presidente do Consello de Estado | Fonte: sesiondecontrol.com

José Manuel Romay Beccaría, nado en Betanzos en 1934, foi líder do PP da Coruña, conselleiro de Sanidade con Fraga, ministro de Sanidade e Consumo con Aznar e, actualmente, é o presidente do Consello de Estado.

Comezou a súa traxectoria política en 1963, cando foi nomeado, baixo a ditadura do Xeneral Franco, Secretario Xeral de Sanidade, cargo no que permanece ata 1966. Retoma a súa praza como letrado, ata asumir en 1973 a dirección do Instituto de Estudios de Administración Local. Permaneceu poucos meses nese cargo, pois en 1974 foi nomeado Subsecretario de Presidencia, e en 1975 Subsecretario de Gobernación.

Xa en democracia, regresa a Galicia en 1982 para ocupar a vicepresidencia do primeiro goberno da Xunta de Galicia. Ese mesmo ano é elixido deputado pola provincia da Coruña, nas listas de Alianza Popular, escano que mantería ata 1989. Entrementres, en 1987 accede á presidencia da Deputación da Coruña, cargo onde permanecerá ata 1989, cando foi nomeado Conselleiro de Agricultura, Gandería e Política Forestal do goberno galego. Ó ano seguinte asumiu a Consellería de Sanidade, permanecendo no cargo ata 1996. Posteriormente marchou a Madrid como ministro de Sanidad ata 2000.

Na actualidade é presidente de honra do Partido Popular da provincia da Coruña. Logo das Xerais de 2011, que coinciden coa vitoria do Partido Popular de Mariano Rajoy, é designado polo Parlamento de Galicia senador en representación da comunidade autónoma, e meses despois, en marzo de 2012, é elixido de novo como presidente do Consello de Estado.

Romay Beccaría foi o líder do coñecido como o sector dos "birretes" e estivo directamente enfrontado con Xosé Cuíña, líder do sector das "boinas", durante o proceso de sucesión de Fraga que acabaría con Feijóo designado sucesor, tras ser impulsada a súa carreira política e a súa candidatura polo propio Romay Becarría.

Outros homenaxeados

Ademais, do dirixente popular, a Xunta tamén concedou a medalla de Ouro de Galicia a Miguel Ángel Blanco, o concelleiro popular de Ermua asasinado por ETA hai 20 anos; o exprimer ministro luso e expresidente da República Portuguesa Aníbal Cavaco Silva e a empresaria Isabel Castelo.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confirmou os seus nomes ao termo da reunión semanal do seu Executivo, nunha rolda de prensa na que ratificou que a concesión das Medallas materializarase, un ano máis, nun acto o próximo 24 de xullo, véspera do Día de Galicia e xornada na que se cumpren catro anos do tráxico accidente ferroviario de Angrois.

As Medallas de Ouro de Galicia é o máximo recoñecemento que o Goberno de Galicia entrega a personalidades ou colectivos que se considera que se "comprometen" coa comunidade, tendo en conta que a súa actividade --remarcou este xoves Feijóo-- "honra" e "fai mellor" a Galicia.