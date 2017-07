(AM)A quinta xornada de folga do metal da Coruña leva ás rúas aos traballadores en busca de melloras sociais

A quinta xornada de folga que afronta este xoves o sector do metal da provincia da Coruña levou de novo ás rúas a miles de traballadores, en demanda de "melloras sociais" no marco da negociación do convenio colectivo.

Protesta do metal da Coruña | Fonte: Europa Press

Así, na comarca coruñesa, o seguimento foi "igual ou máis" elevado que nos anteriores días de paro, xa que "está a se sumar nova xente" e os traballadores "están a entender" que a mobilización "é necesaria", en palabras do portavoz de CIG-Industria nesta zona, Eduardo Caamaño.

Na capital herculina finalmente celebrouse unha manifestación desde a praza Luís Seoane ata o edificio da Delegación do Goberno, e os sindicatos cifran en máis dun milleiro o número de asistentes.

Tras o acordo asinado no sector de Pontevedra, Caamaño destacou que este documento "non serve" para a provincia coruñesa, posto que estes profesionais xa teñen "sobre a mesa" unha oferta de subida salarial "mesmo maior".

Con todo, segundo recalcan as centrais, as liñas vermellas na negociación para a renovación do convenio céntranse en "melloras sociais" que pretenden combater a precariedade: limitación do uso de ETT e dos "abusos" das mutuas e subrogación do emprego.

Na Coruña, a marcha transcorreu sen maiores incidentes que o lanzamento dalgún petardo. As protestas reproducíronse tamén en Santiago, no polígono do Tambre, e en Ferrol, fronte ao edificio administrativo da Xunta.

Nesta última cidade, centenares de traballadores concentráronse para esixir un convenio digno. O representante comarcal da CIG, Vicente Vidal, falou dunha folga "consolidada" en toda a provincia.

En Ferrolterra, Os operarios paralizaron a actividade dos polígonos industriais, do mesmo xeito que nos estaleiros de Ferrol e Fene onde "a actividade dá industria auxiliar foi nula" e en Megasa "nin foron traballar".

Nesta xornada de folga rexistráronse pequenos incidentes no polígono da Gándara, onde algúns concesionarios non quixeron secundar o peche. O representante da CIG apuntou que "esa sempre é unha zona complicada" porque algúns concesionarios son "moi remisos a parar, sobre todo a área de venda".

Á marxe desas incidencias, a xornada de folga transcorre con normalidade e en opinión de Vidal o paro cada día gaña máis forza. Neste sentido, recalcou que en Ferrolterra "a presión desde o primeiro día é brutal" e asegurou que "os traballadores están decididos a loitar polos seus dereitos laborais" e por un convenio digno.

Entende o sindicalista que ante esta presión a patronal "está a ceder aos poucos", aínda que estima que "o que ofrece é insuficiente". Ante esta situación, Vidal afirmou estar "seguro" de ir vencer "".

NOVAS PROTESTAS, SEN DATA DE REUNIÓN

O calendario fixado polas organizacións sindicais contempla dúas novas xornadas de folga e mobilización este mes: os próximos xoves 20 e 27 de xullo.

Polo momento, e tras a maratoniana reunión do martes entre centrais e patronal, o mediador non convocou ás partes a unha nova cita.