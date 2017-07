(AM) Trasladadas a un centro de saúde 5 persoas e desaloxadas outras 3 por un lume nun edificio de Marín (Pontevedra)

Oito persoas que residen en distintas vivendas dun edificio da rúa Jaime Janer, en Marín (Pontevedra), foron desaloxadas na madrugada deste xoves ao declararse un incendio nun dos pisos; e cinco delas tiveron que ser trasladadas a un centro de saúde, aínda que se atopan en boas condicións.

Incendio nun edificio en Marín (Pontevedra). | Fonte: Europa Press

Segundo concretou o 112 Galicia, foron oito os veciños evacuados, dos que catro corresponden á familia que vive no piso onde se iniciou o lume, entre os que se atopan un mozo de 16 anos e un bebé dun tres meses.

A Deputación de Pontevedra apuntou que as persoas trasladadas ao centro de saúde polo 061 foron dadas de alta pouco despois, tras a súa observación por persoal médico. O 112 agregou que o lume afectou unicamente a un colchón, con todo a intensa fumareda obrigou aos veciños a abandonar as súas casas.

Foi unha persoa particular a que chamou ao 112 Galicia ás 4,45 horas deste xoves para alertar da situación. Segundo detallou, saía moito fume polas xanelas dunha das vivendas deste inmoble de cinco plantas.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 informou o incendio rexistrado en Marín aos Bombeiros do Morrazo e á Policía Local.

Segundo informou a Deputación de Pontevedra, á que se adscribe o servizo de Bombeiros do Morrazo, ata o lugar desprazouse un vehículo de primeira intervención e un auto-escaleira, que localizou o foco e extinguiu o lume. Tras iso, os efectivos ventilaron a vivenda para permitir o realojamiento dos veciños, o que se produciu pouco antes das 7,30 horas.