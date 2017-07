Familiares do concelleiro popular Miguel Ángel Blanco asasinado por ETA hai 20 anos lamentaron a negativa do Concello de Madrid de colgar na fachada unha pancarta co rostro do edil, por considerar que esa imaxe "non representa a Miguel Ángel Blanco, senón a todas as vítimas".

Homenaxe a Miguel Ángel Blanco na proincia de Ourense. | Fonte: Europa Press

Ademais, clamaron este xoves polo "esclarecemento" dos crimes aínda sen resolver e por "facer chegar o testemuño das vítimas" aos máis novos, con motivo dunha homenaxe na localidade de Xunqueira de Espadanedo (Ourense), de onde é orixinario o seu pai.

Así, o seu tío Antonio Blanco explicou que esa pancarta de Madrid "non representa" ao seu sobriño, "senón a todas as vítimas que sufriron unha barbarie sen razón" e insistiu en que "ten que recoñecerse a todas as vítimas".

"O que pasa é que a morte de Miguel foi anunciada e foi moi duro. Pensei que era un farol de ETA, pero levaron a cabo o asasinato", abundou Antonio Blanco, que insiste en que "despois de 20 anos aínda parece imposible".

Tamén considera que "tiñan que habela posto" Teresa Fernández, curmá do pai de Miguel Ángel Blanco, que lembrou que o acaecido fai vinte anos "foi moi duro" e supuxo "moita dor" para a familia.

Unha dor que lles levou a ler un comunicado no que piden á sociedade española que "non esquecer" e que "non rebaixe as esixencias democráticas fronte a todos os terrorismos" que poidan asexar ao país.

LEGADO

"O legado de Miguel Ángel Blanco convídanos a permanecer alertas e unidos, e a desenvolver a fortaleza social necesaria para enfrontarnos a aqueles que queren aniquilar a nosa forma de convivencia e os nosos dereitos fundamentais", explicou Conchita Martínez, prima política do concelleiro asasinado.

O comunicado lembra que, a pesar da vitoria policial sobre a banda terrorista, "queda moito por facer" e reclama o esclarecemento de "os centos de crimes sen resolver", así como unha resposta ao dereito á Xustiza que reclaman as vítimas e os seus familiares.

Tamén esixe a ETA "que se disolva e recoñeza o mal causado", así como a "imposibilidade" dun proxecto "totalitario por antidemocrático e por estar manchado coa dor e sacrificio de miles de cidadáns".

O manifesto tamén quixo "denunciar" a "lexitimación" do terrorismo no País Vasco e Navarra, onde segue sendo noticia "por actos" e "declaracións" de representantes políticos que "xustifican ou relativizan" este tipo de situacións.

Os familiares pediron que se poña fin a unha "estratexia de branqueo histórico de ETA" e que as vítimas poidan facer chegar o seu testemuño aos mozos.

FLORES DE PAPEL FEITAS POLOS NENOS DO POBO

Tras a lectura do comunicado, os nenos do pobo depositaron flores de papel debaixo do Monumento á liberdade, que representa o rostro do concelleiro e dúas mans levantadas, como as que se converteron no símbolo da mobilización social contra a banda terrorista ETA.

Entre os asistentes á homenaxe atopábase o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, para quen Miguel Ángel Blanco "é a mellor encarnación dos valores que propugna a Constitución: liberdade, xustiza e pluralismo político" e cuxo asasinato "uniu" a toda a sociedade española. "É un día para lembrar a unidade e condenar calquera cuestión que teña que ver coa barbarie terrorista", abundou.

Ademais, na tarde deste xoves está previsto que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, participe noutro acto de homenaxe na localidade de Faramontaos, no Concello da Merca, de onde procede a nai de Miguel Ángel Blanco, e na que repousan os restos do concelleiro popular.