O Goberno de Feijóo recoñece a Miguel Ángel Blanco e a Romay Beccaría coa Medalla de Ouro de Galicia

Miguel Ángel Blanco, o concelleiro popular de Ermua asasinado por ETA hai 20 anos; o exprimeiro ministro luso e expresidente da República Portuguesa Aníbal Cavaco Silva; o presidente do Consello de Estado, José Manuel Romay Beccaría; e a empresaria Isabel Castelo, foron os elixidos polo Goberno galego para ser galardoados coa Medalla de Ouro de Galicia na súa edición de 2017.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confirmou os seus nomes ao termo da reunión semanal do seu Executivo, nunha rolda de prensa na que ratificou que a concesión das Medallas materializarase, un ano máis, nun acto o próximo 24 de xullo, véspera do Día de Galicia e xornada na que se cumpren catro anos do tráxico accidente ferroviario de Angrois.

As Medallas de Ouro de Galicia son o máximo recoñecemento que o Goberno autonómico entrega a personalidades ou colectivos cuxa traxectoria ve "comprometida" coa comunidade, tendo en conta que a súa actividade "honra" a Galicia.

Ante a distinción entregada a Miguel Ángel Blanco a título póstumo, preguntado acerca de se as interpretacións de uso político acabar embazando a figura do concelleiro, Feijóo proclamou que entende que a sociedade galega é "máis reflexiva" e que, tendo en conta que na pasada xornada todos os grupos participaron no minuto de silencio da Cámara, esta distinción "non debería expor ningún problema".

"Miguel Ángel Blanco foi secuestrado e asasinado por ETA, converteuse nun símbolo e uniu a todos os españois hai 20 anos. O Estado non se dobregou e a súa vida valeu para manter o Estado de Dereito e a dignidade das institucións democráticas. Nós só queremos recoñecer a súa figura", aseverou.

"NON HAI IDEOLOXÍA"

Engadiu que o recoñecemento autorizado este xoves non busca "enfrontarse con ninguén". "Aquí non hai ideoloxía, hai morte. Non entendemos que en Galicia haxa problema con esta Medalla e, se hai alguén que o teña, non vou perder un minuto en contestarlle", sentenciou o xefe do Executivo.

Non en balde, esgrimiu que dirixentes políticos doutros partidos tamén asasinados por ETA "teñen rúas e prazas" e insistiu en que, detrás da decisión do Executivo autonómico, "non hai ningún tipo de política", senón a vontade de recoñecer a figura política de "un símbolo", fillo de pais galegos e enterrado na Merca.

"EN NOME DE TODAS AS VÍTIMAS"

De feito, erixiu a Miguel Ángel Blanco en "símbolo da liberdade e da democracia" e, tras celebrar que agora se empezo a recoñecer e a "facer homenaxes", por exemplo, a gardas civís asasinados pola banda terrorista, esgrimiu que o seu Goberno estende a decisión deste xoves "a todas as vítimas do terrorismo: galegas, españolas ou internacionais".

"Pero temos un símbolo cento por cento galego e que está aquí na Merca. Este non sería un Goberno minimamente sensible se non houbese un recoñecemento explícito cara á súa figura e non entendo que haxa quen poida cuestionar este asunto", remarcou, antes de insistir en que todos os grupos participaron no minuto de silencio da Cámara galega.

Contrapuxo o feito de que Bildu impedise que en Congreso puidese haber "unha declaración unánime", un tipo de formulacións que, insistiu, na súa opinión "non merecen ser contestados". "Esta Medalla concedémola en nome e representación de todas as vítimas; é a máis fácil de explicar, explícase por si soa", resolveu.

DESCENDENTE DE GALEGOS

Nado en Ermua, pero descendente dun galego de Xunqueira de Espadañedo e dunha galega da Merca. Licenciado en Económicas, iniciou a súa andaina política con 27 anos e foi concelleiro na súa localidade natal, decisión que o puxo no foco de ETA. En xullo de 1997 foi secuestrado e asasinado pola banda terrorista.

Feijóo incidiu en que é "un símbolo de liberdade e da democracia", un home "valente", que non dubidou "en defender a liberdade nun tempo de terror".

"HOME DE ESTADO" E MENTOR DE FEIJÓO

Natural de Betanzos (A Coruña), licenciado e doutor en Dereito, José Manuel Romay Beccaría chegou, por oposición, con só 25 anos, a ser letrado do Consello de Estado, institución que hoxe en día preside.

Na súa traxectoria foi vicepresidente do primeiro Goberno autonómico de Galicia e serviu á comunidade como presidente da Deputación da Coruña entre 1987 e 1990. Tamén foi conselleiro de Agricultura e de Sanidade da Xunta.

Posteriormente foi ministro de Sanidade. No ámbito de partido, antes de ocupar a Presidencia do Consello de Estado, foi tesoureiro do PP, formación na que exerceu outros cargos e é recoñecido o seu papel como mentor de varios dirixentes, entre eles, o propio Núñez Feijóo.

"Falamos dun home de Estado que sabe o que é traballar por Galicia desde todas as administracións públicas", aseverou, este xoves, ao anunciar a Medalla, o xefe do Executivo galego.

ESTREITAR LAZOS

Tamén galardoado foi Aníbal Cavaco Silva, expresidente luso, nacido no Algarve e doutor en Economía.

Tras subliñar que Cavaco Silva é un dos políticos que máis contribuíu a perfilar o país na era democrática, lembrou que o expresidente luso sempre tivo claro que Galicia e Portugal debían "estreitar lazos".

De feito, baixo a súa Presidencia, destacou que se fortaleceu a cooperación transfronteiriza. "Recoñecemos así a un cooperador leal, a un dirixente sensato, a un amigo de Galicia", afirmou.

CARÁCTER SOLIDARIO

Pola súa banda, coruñesa, Isabel Castelo D'Ortega foi cantante profesional de ópera, profesión que deixou para dedicarse á empresa. Presidenta de honra do Grupo Seguros Ocaso preside tamén Castman Patrimonios, unha sociedade dedicada a actividades de aluguer humanitario.

Na actualidade, está retirada da súa faceta empresarial, pero Feijóo reivindicou que "serve a Galicia desde a actividade benéfica". O seu carácter solidario xa recibiu varios recoñecementos de Unicef, Cruz Vermella e a Asociación Española contra o Cancro.

Ademais, posúe a Gran Cruz da Orde do Mérito Civil e a Medalla de Ouro ao Mérito no Traballo.