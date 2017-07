O presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, celebrou a suspensión da folga do transporte de viaxeiros por estrada despois do preacordo asinado na pasada xornada entre patronal e sindicatos, e incidiu en que, á marxe do "conflito" coa Xunta, había outro "larvado" de motivación "laboral" no que se avanzou.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, A Partir Dás 12,30H, Compare | Fonte: Europa Press

"A Xunta era unha parte do problema, pero a parte fundamental era a retribución dos condutores e o convenio colectivo", incidiu, tras a reunión semanal do seu Goberno, á vez que celebrou que este mércores se alcanzase un acordo e as negociacións vaian continuar no ámbito provincial.

Devandito isto, preguntado acerca de se a Xunta sentará coa patronal para abordar unha subida dos billetes de autobús, respondeu que non pode "responder" respecto diso porque "non" ten coñecemento de que esta sexa a proposta da patronal.

Iso si, remarcou que o Goberno galego sempre se mostrou "aberto ao diálogo" e "seguirá traballando" para implantar o novo mapa de liñas. De feito, explicou que se cursan as invitacións ás empresas que mostraron interese, "que son todas ou a inmensa maioría", e publicaranse os pregos na plataforma de contratación.

Finalmente, celebrou que "o conflito raro" do transporte, no que os empresarios "asinaban comunicados de folga", acabase e agradeceu aos sindicatos que desen "o paso" de "defender aos traballadores xunto coa Xunta", en alusión ao preacordo alcanzado con UXT e CC.OO.